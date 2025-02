​Ministro do Mar nega risco de extinção de Tubarões em Cabo Verde e fala em "inverdade científica"

O ministro do Mar garante que nenhuma espécie de tubarão está em risco de extinção em Cabo Verde e desmente pesquisa publicada.

A reação surge na sequência de um estudo desenvolvido por investigadores cabo-verdianos e portugueses, no âmbito do projecto NGANDU, que aponta Cabo Verde como o arquipélago da Macaronésia mais ameaçado em termos de conservação de tubarões, com 66% das espécies em perigo iminente de extinção.

Jorge Santos rejeita as conclusões do estudo, classificando-as como “infundadas” e “sem qualquer fundamentação científica”.

“É infundado, não tem qualquer fundamentação científica e uma inverdade de todo o tamanho, e por isso eu queria aqui também anunciar que não existe nenhuma espécie de tubarão em via de extinção em Cabo Verde ou no Atlântico, isto são afirmações do Ministério do Mar, das nossas instituições, do IMAR, da Direção Nacional das Pescas de Cabo Verde, mas também do ICAT”, justifica.

O estudo, publicado na revista Frontiers in Marine Science, analisou a ocorrência de tubarões na Macaronésia e concluiu que menos de 1% da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cabo Verde está abrangida por áreas marinhas protegidas, deixando de fora zonas críticas para a conservação da espécie.

O governante desafia os investigadores a apresentarem dados concretos que sustentem as conclusões do estudo recente sobre a conservação destes animais no arquipélago.

“Eles têm que apresentar, esses investigadores, têm que apresentar qual é a espécie de tubarão. Temos nove espécies que são protegidas e proibidas de pescar. Eu posso avançar o tubarão-martelo, tubarão-baleia, entre outros. Nós desafiamos essa organização a apresentar as espécies que está em via de extinção, porque não apresentou, nem sustentou cientificamente(...) e dizer claramente que nenhuma espécie de tubarão ou de outra espécie em Cabo Verde está em vias de extinção, isto é uma inverdade científica e tudo o que seja afirmação tem que ser provado”, afirma.