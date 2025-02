PAICV critica Governo por “ultrapassar limite de despesas e negligenciar classe média”

O PAICV considera preocupante o facto de o Governo ter ultrapassado em mais de 5 milhões de contos o limite de despesas aprovado no Orçamento Geral do Estado de 2022. Posição expressa pelo deputado João Baptista Pereira, em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, para a antevisão da segunda sessão parlamentar de Fevereiro, que arranca esta quarta-feira.

“As contas suscitam-nos um conjunto de preocupações. Desde logo importa neste momento reter que o Governo ultrapassou em mais de 5 milhões de contos o limite de despesa que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado. Vejam que o Orçamento do Estado é uma lei”, avançou.

João Baptista Pereira afirma que o crescimento apresentado não chega a todos e que a classe média tem sido sacrificada pelo Governo.

“Apesar do crescimento propalado e eventualmente verificado, esse crescimento não está a chegar a todos os cabo-verdianos, o que coloca o problema de destruição dos rendimentos em Cabo Verde.(…) Aliás, basta ver a situação da classe média em Cabo, a classe sacrificada porque o Governo tem um conjunto de políticas direccionadas para as classes mais desfavorecidas, e tem descurado completamente a classe média, que tem ficado depauperado nos últimos anos, sem qualquer aumento salarial e, portanto, sem qualquer margem para melhorar os seus níveis de vida”, frisou.

A segunda sessão plenária de Fevereiro decorre de 26 a 28 de Fevereiro e tem como ponto alto o debate com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva sobre “Crescimento Económico e Desenvolvimento Inclusivo”, tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV.