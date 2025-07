Novo regime legal permitirá instalação de mais centros de inspecção automóvel

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, um novo regime jurídico que regula a instalação e funcionamento dos centros de inspecção técnica de veículos motorizados e reboques, bem como as condições para a realização de inspecções iniciais. Entre as novidades, está a possibilidade de criação de centros de inspecção fixos em concelhos com mais de 10 mil habitantes que ainda não disponham deste serviço.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros. Segundo o governante, a medida visa aproximar os serviços públicos dos cidadãos e das empresas e lembrou que o Estado celebrou um contrato de concessão para o serviço público de inspecção técnica automóvel, dispondo actualmente de dois centros fixos, sendo um na cidade da Praia e outro em São Vicente, e de unidades móveis que percorrem outras ilhas para a realização de inspecções periódicas. Contudo, tendo em conta o crescimento do parque automóvel a nível nacional e a consequente maior procura por serviços de inspecção, o Governo considerou necessário reforçar a cobertura territorial e garantir um tratamento equitativo para todos os proprietários de veículos. “A igualdade de tratamento de todos os cidadãos que têm veículos na sua relação com os centros de inspecção, a garantia de níveis compatíveis com o ritmo do crescimento do parque-auto e razões de segurança rodoviária estão na base desta iniciativa”, sublinhou. O novo diploma legal prevê ainda que qualquer concelho com mais de 10 mil habitantes, que não disponha de um centro de inspecção fixo, poderá vir a ter um, mediante autorização. A mesma possibilidade é considerada para concelhos com menos de 10 mil habitantes, desde que não exista nenhum centro autorizado na área. Para facilitar o acesso à informação, os cidadãos e empresas passarão a ter à disposição, através de plataforma electrónica, dados atualizados sobre os centros móveis, incluindo datas e locais das inspecções, permitindo o agendamento electrónico do serviço. Foi também instituído o dia 25 de Julho como o Dia Nacional dos Condutores Profissionais dos Transportes Rodoviários, abrangendo taxistas, motoristas de transporte colectivo e demais profissionais do sector.

