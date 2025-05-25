PM enaltece contributo da diáspora no desenvolvimento do país

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou sábado, em Madrid, o "contributo inestimável" da diáspora cabo-verdiana residente em Espanha para o desenvolvimento nacional, reafirmando o compromisso do Governo em fortalecer os laços com as comunidades emigradas.

O encontro com a diáspora aconteceu na capital espanhola no âmbito da visita oficial que Ulisses Correia e Silva realiza a Espanha de 03 a 08 de Outubro, e que culminará com a sua participação na Cimeira Global da Parceria para um Governo Aberto 2025 (OGP), em Bilbao, no dia 07.

O chefe do Governo, conforme publicação divulgada na sua página oficial de Facebook, fez questão de sublinhar o papel dos cabo-verdianos no estrangeiro, que elevam o nome do arquipélago nas mais diversas áreas, nomeadamente no desporto, na medicina, na ciência, nos negócios e na cultura.

Ulisses Correia e Silva reafirmou a importância das comunidades emigradas na construção de um Cabo Verde “cada vez mais próspero e inclusivo”, e o compromisso contínuo do Governo em fortalecer a ligação entre o país e a diáspora.