ANMCV lança programa para gestão integrada das zonas costeiras

A Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) vai implementar um Programa de Planeamento e Ordenamento das Zonas Costeiras, com o objectivo de dotar os municípios de ferramentas técnicas e de governação robustas para uma gestão integrada do litoral. A iniciativa pretende conciliar a protecção dos ecossistemas sensíveis com o desenvolvimento económico sustentável e a resiliência costeira face às alterações climáticas.

O anúncio foi feito no sábado, 11, pelo presidente da ANMCV, Fábio Vieira, na sessão de encerramento da IV Conferência sobre a Década do Oceano.

“Este programa traduz o nosso compromisso em acção concreta. Queremos que os municípios disponham de instrumentos eficazes para gerir o litoral de forma integrada, assegurando o equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento económico”, afirmou .

Para Fábio Vieira, esta acção local é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia nacional ou global relacionada com os oceanos.

O presidente da ANMCV defendeu ainda que a implementação do programa só será bem-sucedida com a participação activa das comunidades costeiras.

“Elas são as guardiãs do nosso litoral, detentoras de um conhecimento ancestral profundo e as primeiras impactadas pelas alterações em curso. Por isso, é imperativo envolvê-las genuinamente em todo o processo desde o planeamento até à execução”, frisou.

No mesmo discurso, Fábio Vieira anunciou a criação de uma Rede de Municípios pelo Oceano, uma plataforma colaborativa dedicada à partilha de boas prácticas, experiências e projectos de sucesso.

“Pretendemos que esta rede seja um espaço dinâmico, onde os municípios possam trabalhar em conjunto e implementar políticas públicas locais que protejam e valorizem os recursos marinhos, em estreita parceria com as comunidades”, explicou.

O dirigente encerrou a sua intervenção apelando à continuidade do trabalho conjunto iniciado na conferência.

“Que este momento não represente um fim, mas sim um novo começo. Que as sementes aqui lançadas floresçam em ações concretas em todos os municípios de Cabo Verde”, concluiu.