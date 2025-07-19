​Presidente da República destaca papel da cultura e das comunidades na afirmação de Cabo Verde

O Presidente da República, José Maria Neves, enalteceu hoje a cultura e a diáspora cabo-verdiana como pilares da nação, afirmando que “é graças à força da nossa cultura e à união entre as ilhas e a diáspora que Cabo Verde se afirma no mundo”. Posição expressa em comunicado para assinalar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, celebrado hoje.

Para o Presidente da República, a cultura e as comunidades formam “o coração pulsante do desenvolvimento nacional” e lembra que a força do país “não reside apenas nas suas ilhas”.

“Celebremos, pois, e reconheçamos o papel fundamental dessa diáspora, esse braço estendido de Cabo Verde, que, espalhado pelo mundo, leva consigo a força, o talento e o amor à terra. Esta fórmula vitoriosa é também metáfora do que podemos alcançar em tantos outros domínios: o nosso capital humano, disseminado pelos cinco continentes, é vasto e precioso, um património vivo que devemos valorizar e integrar cada vez melhor no desenvolvimento nacional. O vosso contributo, cabo-verdianos do mundo, tem sido constante e insubstituível”, sublinha.

José Maria Neves defende que é preciso transformar essa riqueza imaterial em “energia para o progresso e em força motriz de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável”.

“Cabo Verde deve reforçar e reinventar a sua relação com a diáspora, tornando-a mais eficaz, dinâmica e mutuamente enriquecedora. Só assim poderemos consolidar uma ligação que una experiências, valores e talentos, em prol do progresso e da projeção global da Nação. A cultura e as comunidades são, juntas, o coração pulsante do nosso desenvolvimento”, afirma.

O Chefe de Estado destaca ainda o feito histórico da seleção nacional de futebol, os Tubarões Azuis, que se qualificaram pela primeira vez para o Mundial, considerando-o “um gesto de diplomacia e de afirmação nacional”.

José Maria Neves presta também homenagem a Eugénio Tavares, o “visionário e poeta da saudade”, cujo legado é referência da identidade cabo-verdiana. A mensagem inclui ainda saudações ao escritor Germano Almeida, Prémio de Literatura na Gala da Lusofonia 2025, e à jovem prodígio Lauryn Rose Cabral Teixeira, reconhecida no Parlamento Britânico, citando-os como “exemplos luminosos do génio e da criatividade que habitam em nós”.

O Presidente da República presta ainda homenagem aos artistas que faleceram no último ano, entre eles Romeu di Lurdis, José Paris (Zé Paris), Zito de Codê di Dona, Vaiss, Kiki Lima, Antonito Sanches e Carlos Germana (Djurumani).