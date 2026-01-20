Amílcar Cabral tem “grande simbolismo” para o país e para a história nacional — PM

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considerou hoje a figura de Amílcar Cabral de “grande simbolismo” para o país e para a história da nação, por representar a luta pela independência nacional.

O chefe do executivo falava aos jornalistas após a cerimónia de deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, no âmbito das comemorações do Dia dos Heróis Nacionais, ocasião em que sublinhou que a história de Cabo Verde está intrinsecamente ligada ao legado de Cabral.

“A independência está muito ligada à figura de Amílcar Cabral. Num país consensual, isso não significa que todos interpretem da mesma forma, mas há uma grande maioria que assim o considera”, afirmou Ulisses Correia e Silva, quando questionado sobre o simbolismo da efeméride.

Para o chefe do Governo, a história é constituída por personagens, personalidades, momentos e acontecimentos, cuja interpretação pode variar.

Ulisses Correia e Silva fez questão de distinguir o papel histórico de Cabral enquanto libertador do período que se seguiu à independência, salientando que “tudo aquilo que foi o regime após a independência é algo que não foi, pelo menos, protagonizado por Amílcar Cabral”.

Nesta linha de pensamento, o primeiro-ministro apelou a uma compreensão profunda da história, para que as gerações vindouras conheçam o percurso de resiliência e de luta do arquipélago.

“É fundamental valorizar os momentos importantes e manter sempre viva a história”, reforçou.

A cerimónia de hoje, que contou com a presença das mais altas individualidades do Estado, assinalou o 53.º aniversário da morte de Amílcar Cabral, patrono da nacionalidade e dos Heróis Nacionais.