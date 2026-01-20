Diplomatas acreditados em Cabo Verde reforçam aposta no multilateralismo

O decano do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde, o embaixador do Senegal, Ely Sy Beye, realçou, esta segunda-feira, a maturidade democrática e a solidez económica do arquipélago.

“O mundo precisa de um multilateralismo mais forte, mais inclusivo e mais equitativo, um multilateralismo que dê voz a todos, incluindo pequenos Estados insulares como Cabo Verde, que dão o seu contributo único para a paz e a sustentabilidade do nosso planeta”, afirmou Ely Sy Beye.

“Comprometemo-nos, cada um à sua maneira, a reforçar a cooperação internacional, a promover a paz e a defender a dignidade humana, pois o futuro da humanidade reside na união”, acrescentou.

Ely Sy Beye falava em nome do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde, na cerimónia oficial de apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, José Maria Neves, reafirmando o compromisso da comunidade internacional com o desenvolvimento e a estabilidade do país em 2026.

Na ocasião, o embaixador senegalês fez um balanço do ano de 2025, marcado, conforme sublinhou, por desafios climáticos e conquistas históricas, projetando um 2026 de crescimento e afirmação democrática.

O diplomata recordou também, com alguma emoção, o impacto da tempestade tropical Erin, que fustigou a ilha de São Vicente em agosto de 2025, enaltecendo a “notável resiliência” e a corrente de solidariedade demonstrada pelos cabo-verdianos e pela diáspora.

Segundo a mesma fonte, o processo de recuperação da ilha tem sido uma “lição de superação” face às alterações climáticas.

No plano económico, o decano saudou a recente reclassificação de Cabo Verde como país de rendimento médio-alto pelo Banco Mundial.

“Esta melhoria reflete a solidez das finanças do Estado e a confiança dos parceiros de desenvolvimento”, afirmou Ely Sy Beye, prevendo um crescimento favorável para 2026, impulsionado pelo dinamismo do sector turístico.

Por outro lado, o embaixador não esqueceu os “feitos inéditos” no desporto que uniram a nação em 2025, nomeadamente a qualificação histórica da selecção masculina de futebol para o Mundial de 2026, a qualificação da selecção feminina para a CAN Feminina e a eleição de Pedro Brito, "Bubista", como Melhor Treinador do Ano pela CAF.

Com o olhar posto no futuro político do país, o corpo diplomático manifestou total confiança nas próximas eleições legislativas.

“Estamos convictos de que será mais um momento para afirmar a maturidade democrática do arquipélago”, frisou o diplomata, colocando Cabo Verde como um exemplo de referência na sub-região da África Ocidental.

O discurso incluiu um tributo a figuras ilustres falecidas no último ano, com destaque para o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro, descrito como um “grande amigo” da comunidade diplomática, e para a mãe do chefe de Estado, Alda Pereira Neves.

A terminar, o embaixador Ely Sy Beye renovou o compromisso internacional com o multilateralismo, defendendo uma ordem global “mais inclusiva e equitativa” que dê voz aos pequenos Estados insulares.

“O futuro da humanidade reside na união”, concluiu o decano, garantindo que os parceiros de desenvolvimento continuarão empenhados em reforçar a cooperação com Cabo Verde.