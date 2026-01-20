PR pede mais atenção e "descodificação da linguagem" da nova geração

O Presidente da Republica defendeu hoje a necessidade de se dar mais atenção à nova geração e de se "descodificar a [sua] linguagem", envolvendo os jovens na construção de um país mais próspero e com oportunidades.

À margem de uma cerimónia evocativa do Dia dos Heróis Nacionais, na Praia, feriado que coincide com os 53 anos do assassínio de Amílcar Cabral, José Maria Neves afirmou que, num dia em que se celebram "referências", é preciso olhar com atenção para o papel dos jovens na construção do futuro.

O chefe de Estado disse que a juventude está empenhada num Cabo Verde "moderno e próspero", mas sublinhou que a "geração Z" tem "outra linguagem, outra gramática", que importa compreender.

"É preciso descodificar essa linguagem, entender esta juventude, envolvê-la e mobilizá-la para participar na construção de um Cabo Verde próspero e com oportunidades para todos", afirmou.

José Maria Neves adiantou ainda que, na quarta-feira, vai decorrer um debate sobre a educação para a cidadania e a participação da "geração Z" (que compreende hoje adolescentes e jovens até aos 30 anos), defendendo a abertura de novos canais de envolvimento.

"Essa geração quer participar, quer uma governação justa e transparente, que preste contas e garanta iguais oportunidades. Temos de saber decifrar a sua linguagem e apoiá-la na procura de novos caminhos para a construção do futuro", disse.

O Presidente destacou também o potencial dos jovens cabo-verdianos no desporto, na música, na dança, na investigação e no ensino superior, considerando fundamental a sua participação no processo de transformação do país.

"Há enormes talentos e capacidades nesta nova geração e é essencial que participe fortemente no processo transformacional de Cabo Verde", acrescentou.

Filho do cabo-verdiano Juvenal Cabral e da guineense Iva Pinhel Évora, Amílcar Cabral nasceu na Guiné-Bissau em 12 de setembro de 1924 e partiu para Cabo Verde aos oito anos, onde viveu parte da infância e adolescência.

Fundador do então PAIGC e líder dos movimentos independentistas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, foi assassinado em 20 de janeiro de 1973, em Conacri, aos 49 anos.