PAICV nomeia Fátima Fialho como Coordenadora Nacional das Eleições Legislativas

PorSheilla Ribeiro,28 jan 2026 15:38

O PAICV informou hoje que a Comissão Política Nacional do partido designou Fátima Fialho como Coordenadora Nacional das Eleições Legislativas de 2026.

“Esta escolha confirma a aposta do Partido numa preparação antecipada, organizada e estratégica, com metas bem definidas, para garantir um trabalho eleitoral forte, consistente e vencedor”, lê-se no comunicado do partido.

O PAICV afirma que a actual presidente da mesa do Conselho Nacional do partido, traz consigo uma vasta experiência na governação e na estrutura partidária, reunindo todas as condições para liderar este desafio central no caminho para 2026.

De referir que Fátima Fialho foi mandatária de Francisco Carvalho na candidatura a liderança do PAICV.

As eleições legistaltivas estão marcadas para 17 de Maio.

