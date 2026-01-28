​Governo investe 3,5 milhões de contos em São Vicente para drenagem, saneamento e protecção da cidade

A cidade do Mindelo vai beneficiar, nos próximos tempos, de um conjunto de intervenções estruturantes ao nível do saneamento, da drenagem pluvial, da reasfaltagem e da requalificação urbana. O investimento na primeira fase é de 800 mil contos e integra uma intervenção mais ampla, avaliada em 3,5 milhões de contos, anunciou hoje o Governo.

Entre as obras que deverão arrancar em breve, destaca-se a intervenção na Avenida Marginal, bem como os trabalhos na rede de esgotos e na drenagem.

O projecto, apresentado hoje na Câmara Municipal de São Vicente, na presença do Primeiro-ministro e demais membros do Governo, prevê a construção de um novo emissário de esgotos, desde Chã de Alecrim até a zona do Caizim, com a instalação de um colector destinado a aliviar a atual rede, que se encontra sobrecarregada.

Esta intervenção surge em resposta ao crescimento urbano e turístico da zona, marcado pela construção de novos hotéis e empreendimentos imobiliários. Em paralelo, a Avenida Marginal vai ser reasfaltada. O projecto contempla ainda a reabilitação de infraestruturas existentes, melhorias no aproveitamento das águas pluviais e obras de drenagem em zonas mais vulneráveis às chuvas.

Presente no evento, o ministro das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Victor Coutinho, explicou que as intervenções visam preparar a cidade para eventuais eventos climáticos extremos.

“Essa é a nossa missão, preparar as cidades para intempéries que podem acontecer, infelizmente, a qualquer momento. Vamos agir nos domínios da drenagem pluvial, no esgoto, água e vias de comunicação. Em termos de pavimento, vamos repavimentar as vias estruturantes do Mindelo e Salamanca. Até as chuvas temos que fazer a parte fundamental da drenagem. Depois entraremos naturalmente na fase de repavimentação. Então, há todo um cronograma que acompanha a execução desse protocolo e dessa empreitada”, explica.

Está igualmente prevista a reabilitação da estação elevatória do Caizim, bem como a implementação de um sistema de aproveitamento das águas pluviais, permitindo encaminhar parte da água das chuvas para a ETAR, com o objetivo de melhorar a qualidade da água tratada e reforçar a sua utilização para rega de espaços verdes.

As intervenções estendem-se a outras zonas da cidade particularmente afetadas pelas chuvas. Na Bela Vista, o projeto contempla a execução de novas obras de drenagem pluvial e saneamento, face à insuficiência das redes existentes para a atual densidade populacional.

Estão também previstos reforços da drenagem em áreas baixas como a Avenida 5 de Julho e a Praça Estrela. Para o ministro Victor Coutinho, as obras vão melhorar a própria segurança da cidade.

“Acredito que a estratégia de intervenção vai melhorar radicalmente São Vicente, vai mudar a cara de São Vicente. Vamos ter uma cidade preparada para intempéries naturais. A cidade é bonita, tem sempre os seus encantos, mas essa intervenção do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da drenagem, vai melhorar qualificativamente a questão de segurança da cidade”, diz.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, considera tratar-se de obras que vão transformar a ilha e que deverão arrancar já.

“É um trabalho que vai decorrer no tempo, mas vamos iniciar agora, fundamentalmente, com a questão do esgoto e a drenagem. E pensamos repavimentar toda a cidade a nível da asfaltagem e intervenções também fundamentais nas vilas de Salamansa, Calhau e São Pedro. Já vamos arrancar com as aquisições, já a partir de hoje, e o esgoto, fundamentalmente nessa zona Chã de Alecrim até Caizim deve arrancar já”, afirma.

Para a execução dos trabalhos, foi hoje assinado um protocolo entre a Infraestruturas de Cabo Verde, a Estradas de Cabo Verde, a Câmara Municipal e a Enapor, que vai assumir a requalificação de cerca de 1,5 quilómetros de passeio, desde a Praia da Lajinha até à Marina.

Em complemento, foi elaborado um plano de proteção torrencial da cidade, que contempla a reabilitação e desassoreamento de diques existentes, bem como a construção de novos, para reforçar a proteção das principais bacias hidrográficas.

O projeto dedica uma atenção especial à zona da Laginha, onde está prevista uma intervenção para corrigir os problemas na descarga das águas pluviais na praia.