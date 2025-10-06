PR felicita António José Seguro pela eleição como Presidente de Portugal

O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou este domingo, 8, António José Seguro pela sua eleição como Presidente da República Portuguesa, sublinhando a vitória da democracia e do republicanismo em Portugal.

Numa mensagem publicada na sua página oficial do Facebook, José Maria Neves sublinhou a forte participação dos portugueses no ato eleitoral, apesar do contexto político desafiante.

“Apesar de todas as tempestades, o povo português acorreu às urnas e votou esmagadoramente no republicanismo e na democracia”, escreveu.

O Chefe de Estado cabo-verdiano considerou ainda que a vitória de António José Seguro representa um triunfo de valores como a decência, a serenidade e a sabedoria na política.

Segundo José Maria Neves, o resultado eleitoral demonstra que vale a pena nadar nas águas profundas da decência, da serenidade e da sabedoria, sempre com os olhos postos na liberdade e na dignidade da pessoa humana.

António José Seguro, de 63 anos, venceu as eleições presidenciais de Portugal neste domingo, 8. A posse será no dia 9 de Março.

A campanha de Seguro para a presidência atraiu um apoio amplo, com conservadores proeminentes, incluindo o ex-presidente Aníbal Cavaco Silva, ministros do atual governo de centro-direita e a maioria dos candidatos do primeiro turno, declarando seu apoio para impedir uma vitória de Ventura.