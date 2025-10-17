Vice-Primeiro-ministro do Luxemburgo visita Cabo Verde

Cabo Verde recebe, nesta terça-feira, 10, o Vice-Primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Externo e ministro da Cooperação e da Acção Humanitária do Grão-Ducado do Luxemburgo, Xavier Bettel, para uma visita oficial ao país.

Segundo o Governo, o ponto alto da deslocação será a assinatura do VI Programa Indicativo de Cooperação (PIC VI) 2026–2030 entre os dois estados.

O documento será assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Luís Livramento de Brito, e pelo Vice-Primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Xavier Bettel, em Mindelo.

Para o dia 11 esá também previsto uma visita de Xavier Bettel à Câmara Municipal de São Vicente, apresentação sobre o Programa de resposta e recuperação de SãoVicente Pós-ERIN, visita ao Instituto do Mar (IMAR) e visita à Guarda Costeira.

Foto: Facebook