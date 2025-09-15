PR participa em reunião internacional em defesa da democracia

O Presidente da República,José Maria Neves, desloca-se, na madrugada desta sexta-feira, a Espanha, onde participará, no sábado, 18, na cidade de Barcelona, na IV Reunião de Alto Nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, a convite do Presidente do Governo espanhol,Pedro Sánchez.

A iniciativa “Em Defesa da Democracia” foi lançada em 2024, à margem da 79.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com o chefe do executivo espanhol.

O objectivo passa por reforçar a cooperação internacional face ao crescimento do extremismo, da polarização e da desinformação, fenómenos que têm vindo a fragilizar a coesão social e a colocar desafios às instituições democráticas.

Recorde-se que José Maria Neves participou já no primeiro encontro desta iniciativa, tendo então subscrito o compromisso de coordenação permanente entre os Estados participantes, com vista à salvaguarda dos valores democráticos, à defesa do Estado de Direito e ao combate ao extremismo.

Na reunião de Barcelona, o Chefe de Estado cabo-verdiano deverá intervir na sessão dedicada às desigualdades e ao extremismo, juntando a voz de Cabo Verde às posições que serão formalizadas na Declaração Política desta quarta reunião de alto nível.