PR apresenta condolências ao Rei de Espanha pelas chuvas torrenciais em Valência

O Presidente da República, José Maria Neves, endereçou hoje uma Carta de Condolências ao Rei da Espanha Filipe VI, pelas chuvas torrenciais em Valência que causaram pelo menos 95 mortes.

“É com profunda consternação que venho acompanhando as notícias sobre as trágicas consequências das chuvas torrenciais na região de Valência que já causaram dezenas de vítimas mortais, muitos feridos e desaparecidos, bem como prejuízos materiais”, escreveu o Chefe do Estado.

Na carta, José Maria Neves endereçou ainda as suas condolências face às inundações que atingiram recentemente essa região da Espanha.

“Neste momento de tristeza e de grandes perdas, apresento a Vossa Majestade, em nome do povo cabo-verdiano e em meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, extensivos a todas as famílias lesadas por este desastre natural”, acrescentou Neves que terminou a missiva renovando a sua solidariedade e reafirmando a “mais elevada consideração e estima” ao Rei Filipe VI e ao povo espanhol.

De referir que pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha entre esta terça e quarta-feira, 29 e 30 de Outubro, após chuvas torrenciais inundarem cidades no Sul e Leste do país, conforme informaram autoridades nesta quarta-feira, 30.

As autoridades das zonas mais afectadas aconselharam os cidadãos a ficarem em casa e evitarem viagens não essenciais.

Segundo o Aemet, serviço meteorológico de Espanha, Valência recebeu em oito horas, mais água de chuva do que nos 20 meses anteriores.

Além das fortes chuvas, houve também queda de granizo e fortes rajadas de vento. O Aemet previu que as tempestades devem continuar até esta quinta-feira.

A força da água arrastou veículos e destroços pelas ruas de várias localidades. A polícia e os serviços de resgate usaram helicópteros para retirar pessoas de casas e carros. O governo da região de Valência pediu aos moradores que se desloquem para terrenos mais altos.