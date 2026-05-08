Política

Governo lança Agenda Digital 2035 para acelerar transformação tecnológica do país

PorAndre Amaral,8 mai 2026 9:35

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a Resolução n.º 72/2026, que estabelece as bases estratégicas para a Agenda Digital de Cabo Verde 2035. O novo instrumento pretende consolidar os avanços tecnológicos da última década, como a digitalização de serviços públicos e a identidade digital, ao mesmo tempo que define metas para transformar o arquipélago numa nação digital inclusiva, inovadora e resiliente até ao ano de 2035.

A nova estratégia surge num momento em que o país faz o balanço de diversos instrumentos anteriores, como a Estratégia de Economia Digital 2025-2030 e o Plano de Acção de Governação Digital 2023-2025.

Embora o Governo reconheça progressos significativos na infraestrutura tecnológica e na criação do Portal Único, o documento identifica a necessidade de superar desafios estruturais, como a fragmentação de iniciativas e a coexistência de múltiplos sistemas que nem sempre comunicam entre si.

Além disso, a Agenda 2035 pretende integrar de forma mais robusta tendências emergentes como a inteligência artificial, a economia de dados e a automatização no funcionamento do Estado.

A estrutura da Agenda Digital 2035 está organizada em oito eixos estratégicos que se dividem entre áreas de transformação e pilares habilitadores.

No campo da transformação, o foco reside no desenvolvimento económico, governo digital, inclusão social e sustentabilidade ambiental, com destaque para a criação de cidades inteligentes e o fomento de fintechs.

Já os eixos habilitadores visam garantir a sustentabilidade do processo através do reforço da cibersegurança, da actualização do quadro legal, do desenvolvimento de competências digitais na população e da operacionalização da Comissão Nacional da Estratégia Digital. Para assegurar o cumprimento destes objectivos, o progresso será monitorizado pelo Observatório da Sociedade da Informação, utilizando indicadores como o nível de literacia digital e o contributo da economia digital para o desenvolvimento económico do país.

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Governo Agenda Digital 2035 Conselho de Ministros

Autoria:Andre Amaral,8 mai 2026 9:35

Editado porAndre Amaral  em  8 mai 2026 10:01

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