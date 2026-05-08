Governo lança Agenda Digital 2035 para acelerar transformação tecnológica do país

A nova estratégia surge num momento em que o país faz o balanço de diversos instrumentos anteriores, como a Estratégia de Economia Digital 2025-2030 e o Plano de Acção de Governação Digital 2023-2025
Embora o Governo reconheça progressos significativos na infraestrutura tecnológica e na criação do Portal Único, o documento identifica a necessidade de superar desafios estruturais, como a fragmentação de iniciativas e a coexistência de múltiplos sistemas que nem sempre comunicam entre si
Além disso, a Agenda 2035 pretende integrar de forma mais robusta tendências emergentes como a inteligência artificial, a economia de dados e a automatização no funcionamento do Estado
A estrutura da Agenda Digital 2035 está organizada em oito eixos estratégicos que se dividem entre áreas de transformação e pilares habilitadores
No campo da transformação, o foco reside no desenvolvimento económico, governo digital, inclusão social e sustentabilidade ambiental, com destaque para a criação de cidades inteligentes e o fomento de fintechs
Já os eixos habilitadores visam garantir a sustentabilidade do processo através do reforço da cibersegurança, da actualização do quadro legal, do desenvolvimento de competências digitais na população e da operacionalização da Comissão Nacional da Estratégia Digital