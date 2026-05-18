PAICV vence legislativas

“Hoje é um dia extraordinário. Cabo-verdianos já falaram. Democracia é assim”, declarou, ao agradecer a todos os que participaram no processo eleitoral.

Francisco Carvalho garantiu que o futuro Governo terá uma estrutura mais reduzida e que "cumprirá as promessas eleitorais", entre as quais o acesso gratuito à universidade pública, à saúde e às tecnologias, bem como medidas para os transportes interilhas.

“Tudo aquilo que eu disse na campanha é para cumprir”, afirmou.

Do lado do MpD, o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, numa primeira reacção aos resultados, anunciou a sua demissão da liderança, reconheceu a derrota e afirmou que os resultados “não ficaram ao nível dos objectivos”.

Correia e Silva falhou a eleição para um terceiro mandato como primeiro-ministro.

O ainda líder do MpD disse já ter felicitado Francisco Carvalho pela vitória e sublinhou que o partido fará uma transição de poder “normal e pacífica”, assumindo o papel de oposição responsável.

Os resultados provisórios da Comissão Nacional de Eleições confirmam a vitória do PAICV, embora ainda sem definição final sobre maioria absoluta ou relativa.