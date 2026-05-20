Observadores da AFA consideram que eleições decorreram em condições globalmente satisfatórias e num ambiente de paz

A constatação foi feita em conferência de imprensa para apresentação da declaração preliminar desta missão internacional de observação eleitoral.
Composta por quatro observadores, a equipa chegou à cidade da Praia antes das eleições, com o objectivo de acompanhar o contexto pré-eleitoral, observar os preparativos ligados à organização das eleições e avaliar o ambiente geral da votação.
Durante as suas actividades, a missão reuniu com vários intervenientes do processo eleitoral, como a Comissão Nacional de Eleições (CNE), representantes de partidos políticos, bem como diferentes actores institucionais envolvidos no processo eleitoral.
Segundo a chefe da delegação, Marie Joseph Tan, realizaram também observações em vários centros de voto da capital, acompanharam a abertura das assembleias de voto, o desenrolar das operações, bem como o apuramento dos votos e as primeiras operações de centralização de resultados.
“As eleições decorreram globalmente num clima calmo, pacífico e tranquilo. Constatamos a presença efectiva do material eleitoral, dos agentes eleitorais e das forças de segurança e uma participação relativamente satisfatória dos eleitores”, realçou.
A AFA sublinhou igualmente um acesso globalmente fluido aos centros de voto, bem como um ambiente de segurança estável durante as operações eleitorais.
Apesar do balanço positivo, a missão registou constrangimentos pontuais, nomeadamente atrasos na abertura de alguns centros de voto, em operações logísticas e no apuramento dos resultados.
Ainda assim, a organização encorajou os actores políticos a prosseguirem os esforços de consolidação democrática e informou que incluirá recomendações no relatório final.
A AFA, é uma organização não-governamental com sedes na Costa do Marfim, África do Sul e Paris, focada na promoção da igualdade de género, defesa dos direitos humanos e capacitação económica e social das mulheres.
A missão que monitora eleições em diversos países sublinhou a presença significativa de mulheres na CNE e em várias etapas do processo eleitoral observado desde a chegada ao país.