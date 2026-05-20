Observadores da AFA consideram que eleições decorreram em condições globalmente satisfatórias e num ambiente de paz

​A missão internacional de observação eleitoral da Association Femmes en Action (AFA) considerou hoje que as eleições legislativas de 17 de Maio em Cabo Verde decorreram em condições “globalmente satisfatórias”, num ambiente de “paz, responsabilidade e estabilidade”.

A constatação foi feita em conferência de imprensa para apresentação da declaração preliminar desta missão internacional de observação eleitoral.

Composta por quatro observadores, a equipa chegou à cidade da Praia antes das eleições, com o objectivo de acompanhar o contexto pré-eleitoral, observar os preparativos ligados à organização das eleições e avaliar o ambiente geral da votação.

Durante as suas actividades, a missão reuniu com vários intervenientes do processo eleitoral, como a Comissão Nacional de Eleições (CNE), representantes de partidos políticos, bem como diferentes actores institucionais envolvidos no processo eleitoral.

Segundo a chefe da delegação, Marie Joseph Tan, realizaram também observações em vários centros de voto da capital, acompanharam a abertura das assembleias de voto, o desenrolar das operações, bem como o apuramento dos votos e as primeiras operações de centralização de resultados.

“As eleições decorreram globalmente num clima calmo, pacífico e tranquilo. Constatamos a presença efectiva do material eleitoral, dos agentes eleitorais e das forças de segurança e uma participação relativamente satisfatória dos eleitores”, realçou.

A AFA sublinhou igualmente um acesso globalmente fluido aos centros de voto, bem como um ambiente de segurança estável durante as operações eleitorais.

Apesar do balanço positivo, a missão registou constrangimentos pontuais, nomeadamente atrasos na abertura de alguns centros de voto, em operações logísticas e no apuramento dos resultados.

Ainda assim, a organização encorajou os actores políticos a prosseguirem os esforços de consolidação democrática e informou que incluirá recomendações no relatório final.

A AFA, é uma organização não-governamental com sedes na Costa do Marfim, África do Sul e Paris, focada na promoção da igualdade de género, defesa dos direitos humanos e capacitação económica e social das mulheres.

A missão que monitora eleições em diversos países sublinhou a presença significativa de mulheres na CNE e em várias etapas do processo eleitoral observado desde a chegada ao país.