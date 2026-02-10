Eleições legislativas de 2026 oficializadas para 17 de Maio

A data das eleições legislativas foi oficializada no Boletim oficial desta segunda-feira, 9, para 17 de Maio, após audição do Conselho da República e dos partidos políticos.

De referir que no passado dia 19 de Janeiro, o Presidente da República tinha anunciado que as eleições legislativas ficaram marcadas para 17 de Maio e as presidenciais para 15 de Novembro, com a possibilidade para segunda volta, para 29 de Novembro.

Na época, o Chefe do Estado, sublinhou que, para a definição das datas eleitorais, o Conselho da República ponderou todos os elementos, designadamente festas religiosas, mobilidade de pessoas nos meses de Abril e Maio, e, tendo considerado também o dia 1 de Maio e as festas juninas.

Foto: depositphotos