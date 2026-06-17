PAICV indica Janira Hopffer Almada para presidir à Assembleia Nacional

​A deputada do PAICV Janira Hopffer Almada deverá ser a próxima presidente da Assembleia Nacional, apurou hoje a Inforpress junto de uma fonte do Grupo Parlamentar deste partido que esteve reunido esta terça-feira, 16, na Praia.

Segundo a mesma fonte, que prefere não ser identificada até à divulgação oficial da nomeação, a decisão foi tomada durante uma reunião do Grupo Parlamentar do partido, que analisou os próximos passos da nova maioria parlamentar resultante das eleições legislativas de 17 de Maio.

A indicação de Janira Hopffer Almada para o segundo mais alto cargo da hierarquia do Estado surge no quadro das negociações e concertações internas para a constituição dos órgãos da Assembleia Nacional, cuja nova legislatura deverá iniciar funções nos próximos dias.

Jurista de formação, Janira Hopffer Almada conta com uma longa experiência política, tendo desempenhado, entre outras funções, os cargos de ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, presidente do PAICV e deputada nacional.

A confirmação oficial da sua eleição deverá ocorrer durante a sessão constitutiva da nova legislatura, quando os deputados procederem à escolha dos membros da Mesa da Assembleia Nacional.

Caso venha a ser eleita, Janira Hopffer Almada tornar-se-á a primeira mulher a assumir a presidência do Parlamento cabo-verdiano, numa legislatura marcada pela mudança da correlação de forças políticas na Assembleia Nacional.

O PAICV tem a maioria absoluta no Parlamento, o que, segundo a fonte da Inforpress, pode eleger Janira Hopffer Almada como líder da casa parlamentar.