“Parlamento deve assumir um papel cada vez mais ativo no reforço da democracia cabo-verdiana” - Janira Hopffer Almada

O Parlamento deve assumir um papel cada vez mais ativo no reforço da democracia cabo-verdiana. A afirmação é da Presidente da Assembleia Nacional, Janira Hopffer Almada, na sessão solene do 51.º aniversário da independência de Cabo Verde.

No seu discurso, Janira Hopffer Almada destacou que o Parlamento não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas como um instrumento central da democracia.

“O nosso sistema parlamentar e a nossa vida política em geral estão inseridos num ambiente de onde recebem influências que muitas vezes podem conduzir a excessos dos seus constituintes. Neste sentido, cabe-nos a responsabilidade de buscar medidas que atenuem as tensões para que a Assembleia Nacional seja respeitada com o senso essencial da vida democrática do país”, afirmou.

Para a presidente da Assembleia Nacional, o momento exige uma reflexão séria sobre o funcionamento das instituições democráticas e a qualidade do debate político.

“Essas reflexões impõem-se, pois é evidente que temos pela frente o grande desafio e o profundo dever patriótico de promover a democracia e a cidadania para evitar o perigo de destruição do Estado de Direito e combater os perigos de crise”, declarou, apelando ao reforço da participação política e da cidadania.

Na mesma linha, Hopffer Almada defendeu que o Parlamento deve recuperar um papel mais dinâmico na produção legislativa e na fiscalização política.

“É nossa pretensão que durante esta legislatura o Parlamento volte a assumir o seu papel activo, legislar com mais eficácia e por iniciativa própria. Fiscalizar com mais justiça, acompanhar com mais prontidão e solucionar com mais incisividade”, declarou.

A aceleração da reforma interna da Assembleia Nacional é outra prioridade, conforme Janira Hopffer Almada, “modernizar a instituição é essencial para aproximá-la dos cidadãos”.

Segundo a presidente da Assembleia Nacional, o Parlamento deve reforçar a sua função de espaço de consensos nacionais, e sublinhou a importância da construção de soluções comuns em matérias estruturais do país, incluindo a eleição dos órgãos externos, que exigem maiorias qualificadas.