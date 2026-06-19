​Luís Carlos Silva eleito líder parlamentar do MpD

O Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD) elegeu, esta quinta-feira, 18, a sua nova Direcção para a XI Legislatura, tendo o deputado Luís Carlos Silva sido escolhido para exercer as funções de presidente da Direção do Grupo Parlamentar do MpD. A informação foi divulgada na quinta-feira, 18, pelo Grupo Parlamentar do MpD, na sua página nas redes sociais.

Além do líder parlamentar, foram eleitos os vice-presidentes Damião Medina, Sandra Galina, Lídia Lima e Liver Gomes, constituindo uma equipa que reúne experiência, competência e compromisso para enfrentar os desafios da nova legislatura.

Com esta eleição, Luís Carlos Silva terá a responsabilidade de coordenar a sua estratégia política e parlamentar, promover a articulação entre os deputados e garantir uma atuação consistente, próxima dos cidadãos e alinhada com os valores e princípios do partido.

Sob a liderança de Luís Carlos Silva e da sua equipa, o Grupo Parlamentar do MpD pretende continuar a ser uma voz activa, responsável e construtiva, fiscalizando a ação governativa com rigor, defendendo os interesses da população e apresentando propostas e soluções para os desafios de Cabo Verde.