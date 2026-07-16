PAICV garante que programa do governo cumpre promessas eleitorais

O Programa do Governo transforma as promessas eleitorais em compromissos para os próximos cinco anos. A garantia é da líder da bancada parlamentar do PAICV, Carla Lima. A posição foi apresentada esta quinta-feira, durante a conferência de imprensa de balanço das Jornadas Parlamentares, antes da sessão de apresentação e debate do Programa do Governo e da votação da Moção de Confiança, marcada para sexta-feira.

“É um programa que apresenta uma visão transformadora do país, organizada em grandes reformas do Estado, com uma nova agenda económica, a melhoria das infraestruturas, da mobilidade e o reforço dos direitos sociais. ‘Cabo Verde para Todos’, traduzido num Programa do Governo, é a materialização daquilo que tínhamos na plataforma eleitoral, das promessas que fizemos aos cabo-verdianos. Neste programa, transformámos essas promessas em compromissos de governação para os próximos cinco anos”,garante.

Carla Lima diz que o Programa do Governo prevê reformas no Estado, melhorias nos serviços públicos, mudanças na justiça e medidas para melhorar a vida dos cabo-verdianos.

As ações, segundo a deputada, estão previstas para o curto, médio e longo prazo.

Entre as medidas anunciadas está o aumento gradual do salário mínimo nacional para 30 mil escudos até 2031.

“O salário mínimo nacional será aumentado até aos 30 mil escudos nos próximos cinco anos, o que significa que, até 2031, o salário mínimo em Cabo Verde atingirá esse valor. Este é o compromisso que o Governo do PAICV assumiu com os cabo-verdianos e, como referi no início, mantemos esse compromisso de aumento gradual do salário mínimo ao longo dos próximos cinco anos, para que, até 2031, este valor seja alcançado”, afirma.

Na área dos transportes, Carla Lima garante que o Governo vai avançar com uma reforma, defendendo que a mobilidade é uma prioridade para Cabo Verde, por ser um país insular.

“A questão dos 5 mil escudos para os transportes aéreos e dos 500 escudos para os transportes marítimos está no Programa do Governo e será implementada. É uma política pública que visa garantir a mobilidade dos cabo-verdianos, porque, para o PAICV, a mobilidade é um direito que deve ser assegurado a todos. É por isso que propomos uma reforma dos transportes, começando pela questão dos preços”, garante.

A líder parlamentar do PAICV defende ainda que o Procurador-Geral da República passe a ser escolhido por concurso público, para reforçar a transparência, a independência e a credibilidade da justiça.