Cabo Verde procura fortalecer laços parlamentares com Angola

A presidente da Assembleia Nacional, Janira Hopffer Almada, e o presidente da Assembleia Nacional de Angola acordaram reforçar a cooperação parlamentar entre os dois países durante um encontro em Luanda, que incluiu um convite para uma visita ao Parlamento cabo-verdiano.

A visita decorreu antes da intervenção política de Janira Hopffer Almada na XV Sessão Intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP).

Segundo uma publicação feita pela presidente da Assembleia Nacional nas redes sociais, o encontro teve como propósito trabalhar, desde já, no reforço da Cooperação Parlamentar entre os dois países, tendo em vista os objectivos comuns a alcançar.

“Na ocasião, formulamos ao Senhor Presidente o Convite para visitar o Parlamento Cabo-verdiano, na perspectiva de trabalharmos, desde já, no reforço da Cooperação Parlamentar, e tendo em vista os objectivos que preconizados alcançar! O Convite foi bem acolhido, pelo Senhor Presidente, e já levamos na bagagem, a sua aceitação, com prontidão”, escreveu.

Durante o encontro, a presidente da Assembleia Nacional ofereceu ainda ao seu homólogo uma camisola da selecção nacional de futebol, os Tubarões Azuis, bem como uma réplica do documento da Proclamação da Independência de Cabo Verde.

De referir que na passada quarta-feira, 22, Janira Hopffer Almada, defendeu durante a sessão solene de boas-vindas ao Presidente da República Portuguesa, José Luís Carneiro,o aprofundamento da cooperação parlamentar entre Cabo Verde e Portugal, lembrando que os dois parlamentos têm em curso um programa conjunto para 2025-2027 destinado a reforçar a capacidade institucional.