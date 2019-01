Romeu di Lurdis leva “Amoransa” a Espanha

O ano 2018 terminou em alta para o jovem cantautor Romeu di Lurdis. Em viagem por vários pontos do território Espanhol, o artista leva na bagagem as músicas do seu disco “Amoransa” e tem encetado contacto com músicos locais.

Tenerife foi uma das paragens de Romeu di Lurdis em finais de Dezembro quando, a convite do projecto alternativo Sofar Sounds, apresentou um espectáculo baseado no seu primeiro álbum “Amoransa”, lançado no ano passado. O Sofar Sounds é um projecto internacional que produz concertos acústicos e intimistas em Espanha e Portugal, muitas vezes em palcos pouco convencionais. Foi o caso de Romeu di Lurdis que, em Santa Cruz de Tenerife (Canárias) actuou a bordo do navio Fundacion Canaria Coreillo La Palma, ancorado no porto de Santa Cruz. “Foi uma experiência muito boa porque, além de nunca ter actuado num cenário deste, o evento tem um conceito de surpresas. Ou seja, não revelam o artista convidado, apenas na apresentação, e já tem o seu publico garantido. Interagi muito com o público, faziam refrão comigo em vários temas, mesmo sem nunca ter ouvido as minhas músicas” conta o artista ao Expresso das Ilhas. Um facto que deixou Romeu di Lurdis encantado foi descobrir as origens de Santa Cruz enquanto vila piscatória e que por isso os naturais são denominados "txitxarerus". “O meu tema Txitxaru Fresku, fez toda gente rir e cantar com maior entrega. É uma satisfação enorme ver outras comunidades cantando a nossa realidade”. Em Tenerife o autor de “Mudjer” conheceu o artista Victor Lemes e o grupo musical Atlantida Trio, que diz terem mostrado apreço pela suas músicas e estarem agora a iniciar uma parceria para um trabalho num futuro próximo. “Eu e a minha guitarra neste grande evento, deu-me uma sensação de dignidade quanto ao “Amoransa”. Afinal, a maior aspiração é levar o crioulo e as histórias da nossa gente a outras paragens”. O artista também passou por Portugal, onde se apresentou no programa Conversas ao Sul, e por Espanha continental, no Festival Navidad de los Barrios, em Ponferrada. Romeu di Lurdis também soma e segue como compositor: mesmo na recta final de 2018 saiu o video de Pon di Fonga, a nova música dos Ferro Gaita, cuja letra é de sua autoria. O artista também compos um tema do novo disco de Neuza (Badia di Fogo) e um tema interpretado por Sara Tavares. Romeu di Lurdis, que começou a cantar há vários anos, actuando sobretudo em espaços nocturnos e com passagem pelo concurso televisionado Talento Strela, lançou o seu primeiro disco em Julho do ano passado.

