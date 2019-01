Mandingas de Ribeira Bote saem a partir de dia 27

​Os desfiles de mandingas de Ribeira Bote, que anunciam a chegada do Carnaval em São Vicente, vão iniciar-se no próximo dia 27 de Janeiro, “com ou sem ajuda da câmara”, informou quinta-feira o presidente do grupo.

Esta saída, “muito ansiada” pelos mindelenses, que, normalmente se juntam aos milhares para acompanhar os mandingas, deverá acontecer, sensivelmente, daqui a duas semanas, uma vez que, conforme Nilton Rodrigues, ainda estão nos preparativos para desfilar “como deve ser”. “Não podemos sair de qualquer maneira, o povo está à espera e não o podemos decepcionar. Mas a vontade de estarmos nas ruas é muito grande”, assegurou o responsável, adiantando estarem à procura de “alternativas de apoios”, entre as quais de pedidos de patrocínios em algumas empresas, tendo em conta que até agora não tiveram qualquer resposta por parte da câmara municipal. “Mas vamos sair com ou sem apoio da câmara”, reiterou Nilton Rodrigues, que confirmou não ter acontecido a reunião com a vereadora da Cultura, Solange Neves, inicialmente prevista para a última terça-feira, 08, e que até hoje não conseguiu nenhum outro contacto, “nem com a vereadora, nem com o presidente”. “Os mandingas saem à rua, mas não é fácil, temos que ter algum investimento e estamos à procura deste”, reforçou. Somente a Polícia Nacional vai ter acesso aos trajectos que os mandingas farão a cada semana, mas que terão “obrigatoriamente” que iniciar-se às 14:00 e terminar antes do anoitecer.

