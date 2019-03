CVMA altera nomeados e promete explicações para breve

Depois da divulgação dos nomeados na terça-feira, a organização informa que houve alteração em 4 das 17 categorias. Segundo uma nota da organização, os esclarecimentos sobre as alterações ocorridas na lista de nomeados serão prestados pelo júri, nos próximos dias.

Romeu di Lurdis que estava nomeado na categoria Artista Revelação, foi substituído por Lucibela. Neuza de Pina, que estava nomeada na categoria Melhor Coladeira, com a música “Culanfuntun” deixa essa categoria e entra Dudu Araújo, com “Moléstia Tropical”.

Na categoria Melhor Produtor Musical, sai Hernâni Almeida, porque o produtor da música “Manhã Florida”, de Nancy Vieira, é Teófilo Chantre. Nancy Vieira continua nomeada na categoria Melhor Morna, mas em vez da música “Manhã Florida” fica “Mi Sem Bo Amor”.

Com a alteração dos nomeados, a cantora Lucibela aparece com cinco indicações aos Cabo Verde Music Awards 2019: Melhor Coladeira, Melhor Morna, Melhor Intérprete Feminina, Melhor Álbum do Ano e Artista Revelação.

A IX edição dos CVMA, que acontece no dia 4 de Maio, na Assembleia Nacional, terá como lema “A nossa música, os sons das nossas ilhas”.

As três criações que con­correm na categoria de Me­lhor Videoclip já foram divulgadas: Elji Beatzkilla (Ride); Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado).

Lista dos nomeados:

01. Melhor Coladeira

Roy Job feat Grace Evora (Xtoria d´bo manera); Lucibela (Novo olhar); Dudu Araújo com “Moléstia Tropical”.

02. Melhor Morna: Lucibela (Laço Umbilical); Nancy Vieira (Mi Sem Bo Amor); Dudu Araújo (Lagoa).

03. Melhor Música Tradicional: Rosa Mestre (Vint Escud); Nancy Vieira (Bocas di Paiol); Tareza Fernandes/Tradison di Terra (Xinta N'Kontau).

04. Melhor Colaboração : Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado); Djodje feat Jimmy P (A Fila Anda).

05. Melhor Produtor: Elji Beatzkilla (Milligan); Roy Job (A Dedicatiion); Teófilo Chantre (Manhã Florida).

06. Melhor Hip Hop/Rnb: Batchart (Metamorfose); Hélio Batalha feat Amyna Garcia (Nada Ca É Impossível); Djedje feat Olga (Cidade Perdida).

07. Melhor Afrobeats / Afrohouse : Leo Pereira (Txeca Mo Ke Ta Dal); Ricky Man feat Mito Kaskas (Karanganhada); Loony Johnson (Homi Grandi).

08. Melhor Ritmo Internacional: Dino D’Santiago (Como Seria); Nelson Freitas (Nubian Queen); Boss AC feat Supa Squad, Sali (Catcupa Sabe).

09. Melhor Kizomba (by Deco Design): Djodje feat Jimmy P (A Fila Anda); Denis Graça (Tudo Pa Bo); Josslyn (Pertam).

10. Melhor Funaná (by Charles Company): Lura (Alguem di Alguem); Tony Fika (Nha Cutelo); Zé Espanhol (E ta Roda mas ki mi).

11. Melhor em Palco: Djodje; Elji Beatzkilla; Élida Almeida.

12. Melhor Intérprete Feminina : Lura; Lucibela; Nancy Vieira.

13. Melhor Intérprete Masculino : Roy Job; Dudu Araújo; Mirri Lobo.

14. Melhor Álbum do Ano: Roy Job (A Dedication); Dudu Araújo (Sodade Fé Esperança); Lucibela (Laço Umbilical).

15. Artista Revelação: César Sanches; Trakinuz; Lucibela.

16. Música Popular do Ano: Leo Pereira feat Big Z Patronato (Txeca Mo Ke Ta Dal); Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado).

17. Melhor VideoClip: Elji Beatzkilla (Ride); Loony Johnson feat Zeca Nha Reinalda (Homi Grandi); Rapaz 100 Juiz feat Calema (Preparado).