Joss Stone em Cabo Verde para “Djunta Mon por Moçambique”

A cantora britânica Joss Stone actua na cidade da Praia a 6 de Abril num concerto solidário cuja bilheteira reverte quase na totalidade para as vítimas do ciclone Idai. Também a cantora aderiu à causa e vai doar o seu cachê para apoiar a população moçambicana atingida pela catástrofe.

A empresa cabo-verdiana produtora de audiovisual Parallax anunciou no início desta semana a vinda da cantora Joss Stone a Cabo Verde para um concerto a favor da população da província de Beira, em Moçambique, há duas semanas atingida pelo ciclone Idai que causou centenas de mortos e feridos e a destruição da área.

“Djunta Mon por Moçambique” vai ter lugar no Hotel Pestana Trópico e, conforme avança Luhena de Sá, elemento da Parallax, o valor da bilheteira (três mil escudos o ingresso) e dos patrocínios vai ser quase que totalmente entregue a uma ONG moçambicana, com excepção apenas das despesas de produção do evento. Também Joss Stone irá ceder a totalidade do seu cachê para apoiar à causa.

“ Nós já tínhamos programado um concerto com ela em Cabo Verde. Estávamos há um ano e meio a tentar encontrar uma data mas havia sempre problemas com os voos, agenda… Finalmente conseguimos essa data e depois, com o acontecido em Moçambique, pensamos torná-lo um concerto solidário. Fizemos-lhe a proposta e ela aceitou logo”, conta Luhena de Sá ao Expresso das Ilhas.

Sobre a coincidência de datas em relação aos primeiros concertos do Kriol Jazz Festival – o Kriol Zona, a 06 de Abril em Vila Nova – a produtora refuta que possa ser prejudicial á adesão do público já que, diz, os horários não conflituam, e “as pessoas têm nos mostrado muito interesse”, acreditando que o público da capital irá responder e apoiar a causa solidária.

Parceira principal da Parallax neste evento é a ONG moçambicana Makobo, que irá receber o valor arrecadado no “Djunta Mon por Moçambique” e canalizá-lo para acções de apoio à população da Beira duramente atingida pelo desastre ambiental.

“ Quando decidimos reverter as receitas do espectáculo em apoio a Moçambique pesquisamos por alguma entidade a quem pudéssemos canalizar o valor e escolhemos a Makobo, que é uma associação moçambicana que já trabalha no terreno há quatro anos “.

Definindo-se como uma plataforma solidária, a Makobo trabalha com as populações para o desenvolvimento sustentável, provendo e fomentando serviços que visem a auto-suficiência de grupos menos favorecidos.

O concerto de Joss Stone em Cabo Verde estava já previsto no seu projecto de actuar em todos os países do mundo, na chamada Total World Tour que desde 2017 a tem levado a dezenas de países dos quatro continentes.

Apelidada de Diva do Soul, Joscelyn Eve Stoker é natural da Inglaterra e iniciou a sua bem-sucedida carreira de cantora e compositora em 2002. Com mais de 14 milhões de álbuns vendidos pelo mundo, ela já esteve nomeada ao Grammy por cinco vezes, inclusive como Artista Revelação, e nas categorias Melhor Album e Melhor Performance Vocal Feminina.