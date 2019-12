Dia Nacional da Morna comemorado com várias actividades

Comemora-se hoje, 3 de Dezembro, o Dia Nacional da Morna. A data será celebrada com várias actividades culturais.

Esta data é celebrada numa ocasião em que os cabo-verdianos esperam ansiosamente pela consagração da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade. A decisão será conhecida no dia 12 de Dezembro.

O Dia Nacional da Morna foi instituído em homenagem ao compositor e músico B.Leza, nascido nesse dia. Esta data é celebrada, pela segunda vez.

Este ano, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), realiza de 03 a 19, um conjunto de actividades para celebrar a data.

A celebração inicia-se com uma mesa redonda sobre “Vida e Obra de B.Leza (Francisco Xavier da Cruz), patrono do Dia Nacional da Morna, “O processo de candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade”, “A configuração Poético-musical da Morna em Eugénio Tavares”, “A expressividade lírica de B.Léza na Morna”, no Campus do Palmarejo, cidade da Praia, e contará com a participação de técnicos do IPC e investigadores. ~

Ainda hoje, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, em parceria com a Banda Militar da Praia realiza o “FlashMob Dia Nacional da Morna” na Praça do Memorial Amílcar Cabral, a partir das 10h00.

O “FlashMob Dia Nacional da Morna” é um evento que visa celebrar a morna, seus compositores, intérpretes e músicos cabo-verdianos. Haverá actuação da Banda Militar, dos alunos das escolas do ensino primário, secundário e de uma das escolas beneficiárias do Programa de Bolsa de Acesso à Cultura.

No dia 04 de Dezembro, o Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe as actividades alusivas à efeméride, assim como as ilhas de São Vicente e do Sal.