Língua Portuguesa pertence a diferentes povos e culturas - PR

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, afirmou hoje que a língua portuguesa é o pilar fundamental e a razão de ser da constituição da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP). Esse idioma, "língua da primeira globalização", pertence a vários povos, num mar "largo onde cruzamos" os nossos sentimentos.

No seu discurso alusivo ao Dia Mundial da Língua Portuguesa que se celebra no dia 5 de Maio, próximo. E na mesma linha disse que enquanto presidente em exercício da CPLP, se regozija por este primeiro aniversário do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Jorge Carlos Fonseca sublinha que a língua é o corpo que se alimenta e contém, nos seus vasos, este idioma, através do qual expressamos a nossa forma particular de ver e de estar no mundo. “Pela voz e a pena de poetas e prosadores como Camões, Machado de Assis, Baltasar Lopes, Eça de Queiroz, Guimarães Rosa, Ruy Duarte de Carvalho, Mia Couto, Arménio Vieira, Sophia de Mello Bryner, Craveirinha, Abdulá Silá, José Tenreiro, Saramago ou Germano Almeida, e pensadores como Mário Pinto de Andrade, Darcy Ribeiro, Amílcar Cabral, Agostinho da Silva, Eduardo Lourenço, entre muitos outros”.

O chefe de Estado lançou um apelo para que todos façamos deste dia 5 de Maio, no futuro, um dia de múltiplas actividades e acções de promoção e divulgação desta nossa língua. “Que possamos estabelecer uma rede de actividades, em várias cidades, juntando organismos estatais, particulares, escolas, institutos, e projectemos uma verdadeira Festa da Língua, com a participação de professores e escritores”.

“Para que a língua portuguesa possa ser cada vez mais um instrumento de trabalho, nas organizações internacionais mais importantes, e que os nossos jovens façam dela uma ferramenta essencial para a aquisição de conhecimentos e a sua formação como homens e mulheres, capazes de garantir um mundo melhor, mais livre, mais solidário e mais justo”, acrescenta.

Jorge Carlos Fonseca frisou que a língua portuguesa é de diferentes povos e diferentes culturas, de uma literatura pujante, reconhecida no mundo inteiro, um mar largo onde cruzamos e expressamos os nossos sentimentos.

“Falar da importância de uma língua com mais de 800 anos, em tão pouco tempo, não é tarefa fácil. Nascida do galaico-português, na Idade Média, a língua portuguesa expandiu-se pelo mundo e hoje é falada em oito países, nos quatro continentes, por mais de 250 milhões de pessoas”, indica.

E que devemos lembrar os milhares de professores e leitores do nosso idioma, espalhados pelo mundo, que vêm tendo um papel crucial na divulgação da língua portuguesa, em todos os continentes.

“Se o passado fez dela língua da primeira globalização, hoje, o Português é das línguas mais utilizadas na internet e nas redes sociais, o que lhe dá uma importância global e reforça o seu papel no futuro”, conta.