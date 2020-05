Cabo Verde é tema da revista inglesa on-line WWB

Fundada em 2003, a Words Without Borders é uma revista on-line que tem como propósito expandir a compreensão cultural por meio da tradução, publicação e promoção da melhor literatura internacional contemporânea.

Essas publicações e programas abrem portas para leitores da língua inglesa em todo o mundo para a multiplicidade de pontos de vista, riqueza de experiência e perspectiva literária sobre eventos mundiais oferecidos por escritores em outros idiomas. Procura-se ligar escritores internacionais ao público em geral, estudantes e educadores e à mídia e servir como um local on-line privilegiado para uma conversa literária global.

Essa revista online mensal que publica traduções em inglês de alta qualidade de ficção contemporânea, não-ficção e poesia, além de resenhas de novos livros instigantes de tradução, dedica, pela primeira vez, neste númerod e Maio, à literatura de Cabo Verde.

Os nove textos ali incluídos exploram a ocupação simultânea de Cabo Verde do centro e das margens do mundo. Manuel Brito-Semedo traça os contornos da cultura literária cabo-verdiana; em poesia e prosa, respectivamente, os vencedores do Prêmio Camões, Arménio Vieira e Germano Almeida, relatam a descoberta de entendimentos mais profundos do país e do eu, em Lisboa e na ilha de Boa Vista; Fátima Bettencourt sonha com o fim do mundo; Dina Salústio descreve o desejo de uma cidade fazer seu nome; Luís Romano conta uma história de riqueza em trapos; Filinto Elísio concorda com as origens cabo-verdianas da lenda do jazz Horace Silver e pondera a linha entre o existente e o não existente.

Com traduções de Anna Kushner, David Shook, Eric MB Becker, Jeff Hessney, Jethro Soutar e Nina Perrotta, uma excelente proposta de leitura.

Imagem:Hélder Paz Monteiro,(in) ver (tido) reflexo, 2018.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 965 de 27 de Maio de 2020.