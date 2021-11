​Mindelact chegou e começa com “Aurora Negra”

O Festival Internacional de Teatro de Cabo Verde arranca esta sexta-feira e decorre até dia 15 de Novembro. O presidente da Associação Mindelact, João Branco, fala num número “absurdo” de espectáculos, que decorrem sob o signo da “esperança”.

“Serão 13 espectáculos radiofónicos, quatro de teatro digital, teatro realizado e transmitido ao vivo como se fosse presencial, 54 presenciais, sendo que 8 serão na cidade da Praia e 46 no Mindelo. Damos início a esta maratona de arte, teatro, de afectos”, refere.

Cerca de duas centenas de artistas de artes cénicas, performativas e de dança, de 14 países, marcarão presença na 27.ª edição do Mindelact.

O espectáculo “Aurora Negra” marca a abertura do certame. “Aurora Negra” conta, na primeira pessoa do plural, as memórias das mulheres negras no Portugal pós-colonial e por descolonizar, conforme explica Cleo Diara, uma das actrizes que compõem o elenco.

“Não vemos a nossa história, as nossas vivências, não vemos as nossas mães. Nós queremos celebrar as nossas mães, os sonhos, os nossos pensamentos, celebrar as mulheres negras que nos formaram e formaram os nossos pensamentos”, explica.

O Mindelact 2021 será dedicado à memória da activista cultural Samira Pereira, colaboradora assídua do festival durante muitos anos, e que morreu este ano, vítima de covid-19.