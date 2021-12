Romance “A Confissão e a Culpa” de Germano Almeida lançado na Praia

A obra “A Confissão e a Culpa” do escritor cabo-verdiano, Germano Almeida será lançado esta sexta-feira, 10, na cidade da Praia.

Numa entrevista à Inforpress, Ana Cordeiro sócia da Ilhéu Editora que editou a obra do Germano Almeida, disse que o romance começou a ser escrito alguns anos atrás, quando o autor publicou em 2018 “O Fiel Defunto”, contando a história de um “grande” escritor que no dia em que ia lançar seu último livro é morto com dois tiros por aquele que considerava seu melhor amigo.

Dando continuidade à Trilogia do Mindelo o autor lançou, em 2020, o segundo volume denominado “O Último Mugido”, que é centrado muito na figura da viúva do escritor e no cumprimento das últimas vontades dele.

Entretanto, segundo Ana Cordeiro, ainda não se sabia porque é que o “amigo” tinha morto o escritor, daí que “A Confissão e Culpa” veio fechar esta história, ou seja, os leitores ficam a saber as razões que levaram o “amigo” a cometer o acto.

Conforme conta, os livros do Germano Almeida são sempre “muito mais” que um enredo, com foco em imensas problemáticas, tendo ilustrado as histórias de “a trilogia do Mindelo” que se passam na cidade do Mindelo, sendo obras muito viradas para a vida da cidade, para a crise que o Mindelo atravessa.

Ana Cordeiro, indicada por Germano Almeida para falar da obra, acrescentou ainda que as obras retratam a questão da literatura, da relação entre os intelectuais e o poder, as decisões políticas, a falta de investimentos na ilha de São Vicente e, também, sobre o amor, os diferentes tipos de amor que se pode encontrar na sociedade mindelense.

“Um escritor como ele, que publica com a regularidade com que ele tem publicado, é evidente que está sempre a escrever alguma coisa, isso não significa que seja necessariamente um romance pensado para publicação, pode dar e pode não dar, nunca sabemos. Mas ele vai escrevendo, escreve para jornais, crónicas e, por vezes, uma dessas histórias acabam a evoluir, é assim que ele diz que escreve”, caracterizou quando questionado se Almeida tem mais obras em carteira.

O lançamento do livro terá lugar no auditório da Biblioteca Nacional, pelas 17:00, e a apresentação estará a cargo do escritor e professor Manuel Brito Semedo.