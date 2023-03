​Zubikilla Spencer apresenta “This is Me” no palco do 5th Stage Sessions

A cantora Zubikilla Spencer apresenta “This is Me”, num espectáculo intimista que acontece esta quinta-feira, 16, no palco do 5th Stage Sessions, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada pela produtora Insulada, a cantora vai cantar os momentos que a marcaram e foram construindo a sua caminhada musical. “Em cada música, uma ligação a episódios marcantes do seu percurso, onde não faltarão surpresas em palco de pessoas que também estiveram nesta viagem”.

Zubikilla Spencer, conforme indicou a mesma fonte, é compositora e a sua música uma “mistura de ideias, estilos e sons que reflectem viagem criativa”.

A cantora é filha de um dos mais conceituados compositores da música cabo-verdiana, Daniel (Nhelas) Spencer e cedo iniciou o seu contacto com a música, não só através do pai, mas ainda com aulas de guitarra clássica, factos estes que lhe foram, aos poucos, construindo o que a cantora e compositora tem de mais precioso: a sua criatividade pautada por uma liberdade de expressão que a torna uma figura de palco.

“Partindo dessa liberdade, vai coleccionando sons e vagueia com à vontade por variados ambientes musicais que passam pelo Soul, tocam o Jazz – onde se destacam a sua notável capacidade improviso que incute nos temas, e o Groove do R&B”, frisa a mesma fonte.

A música de Cabo Verde é claramente a base de onde Zubikilla parte, cria e voa. "Porém sempre com base em aspectos particulares da música tradicional cabo-verdiana. E assim, em amálgama sonora e colorida com as suas influências culturais dos estilos musicais de Cabo Verde e com as sonoridades que o mundo lhe propôs, Zubikilla construiu já um estilo definido onde já se nota o caminho pensado. Contudo, é claramente no palco que se completa. É claramente o seu meio-habitat”.