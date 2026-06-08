​Sónia Jardim apresenta “O Segredo de D. José I em Cabo Verde” e “Os Olhares da(quela) Janela” em Portugal

A escritora e investigadora cabo-verdiana Sónia Jardim apresenta no dia 20 deste mês, as obras “O Segredo de D. José I em Cabo Verde” e “Os Olhares da(quela) Janela”, na Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde, em Carnide (Portugal).

Segundo uma nota enviada, a iniciativa pretende celebrar a literatura, a história e a identidade cabo-verdiana, promovendo um espaço de encontro e partilha entre diferentes gerações.

A apresentação das obras estará a cargo do Conde de Albuquerque, D. Augusto de Athayde, personalidade de reconhecido mérito no panorama cultural e institucional português.

A mesma fonte avisa que, após a apresentação, os participantes poderão prolongar este momento de partilha num jantar-convívio com música cabo-verdiana ao vivo, no restaurante Kasa Crioula, localizado na própria Associação. O jantar contará com a presença da autora e com um menu especialmente preparado pela chef Fátima Moreno.

Sónia Jardim é escritora e especialista em investigação sobre Cabo Verde e Portugal. A sua obra distingue-se pela pesquisa aprofundada de temas inéditos e pela recuperação de episódios, personagens e memórias que o tempo tende a relegar para o esquecimento.

Autora dos sucessos As Mulheres da Ilha de Santa Luzia – Cabo Verde Misterioso e Família Jardim – O Segredo, desenvolve uma produção literária multifacetada que abrange a investigação histórica, a poesia — área em que é também conhecida pelo pseudónimo Miss Garden — e a literatura infantojuvenil.

Na sua escrita, o passado ganha vida através da evocação dos lugares, das pessoas, das paisagens e dos contextos sociais e arquitetónicos, frequentemente envoltos numa atmosfera de mistério que constitui uma das marcas distintivas da autora.

O seu estilo literário, singular e original, afasta-se dos modelos convencionais, proporcionando ao leitor uma experiência de leitura diferenciadora.

A responsabilidade social ocupa igualmente um lugar central no seu percurso, destacando-se o seu envolvimento em iniciativas de apoio à educação, nomeadamente como madrinha de uma escola primária na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

Pela sua dedicação à investigação, à literatura e à valorização do património histórico e cultural luso-cabo-verdiano, Sónia Jardim tem vindo a afirmar-se como uma voz singular no panorama literário contemporâneo.