​Ália dos Santos apresenta livro de sobremesas em Portugal

O livro “Sobremesas e Surpresas da Chef Ália - O Saber e os Sabores de Cabo Verde”, da autoria de Ália dos Santos, será apresentado este sábado, 25, no Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), em Portugal. “Sobremesas e Surpresas da Ália - O Saber e os Sabores de Cabo Verde” é a segunda obra da chef Ália dos Santos que continua a brindar-nos com a cultura e a gastronomia tradicional de Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um livro que se debruça sobre sobremesas, salgados e petiscos, reunindo uma grande diversidade de receitas, que vão desde bolos com coberturas, gelados, mousses, pastéis de nata, doce de azedinha, doce de papaia e outros doces tradicionais cabo-verdianos.

À semelhança da primeira obra da autora, intitulada “Temperos da Chef Ália”, o livro "Sobremesa e Surpresas da Ália - O Saber e os Sabores de Cabo Verde" tem as receitas escritas em português e em inglês.

Ália Lopes dos Santos nasceu em Picos, São Salvador do Mundo. Com o falecimento da mãe Bibinha na infância, passou a viver com a avó Nha Kumazinha, em Leitãozinho, na mesma localidade. Mais tarde, já na idade escolar, veio juntar-se ao pai, Filipe dos Santos Tavares, docente de profissão, na Cidade da Praia.

A sua forma de estar, a simpatia e o excelente relacionamento com as pessoas, despertou interesse de dirigentes políticos que viram nela grande potencial comunicativo e, sem grande surpresa, prontamente, foi contratada para trabalhar com o José Araújo no Ministério da Educação e Desportos. No Ministério trabalhou como secretária do Ministro da Educação, Corsino Tolentino.

Mais tarde, foi integrada no Ministério da Justiça, onde secretariou o Corsino Fortes. Foi ainda secretária na Secretaria de Estado da Juventude e da Promoção Social. Depois, foi novamente para o Ministério da Educação e, mais tarde, para o Ministério da Cultura e Comunicação com a Ondina Ferreira. Colocou um ponto final no funcionalismo público quando, por fim, secretariou o Primeiro Secretário da Assembleia Nacional, Teófilo Silva.

O interesse pela restauração nasceu por inspiração da Ministra Ondina Ferreira que viu nela dotes e possibilidades de fazer negócio. Em 1995, criou o Restaurante a Esquina, que dá acesso ao Hospital Agostinho Neto, no Plateau. Pouco tempo depois, o fluxo de pessoas, tornou o espaço pequeno para as encomendas que não paravam de chegar.

Foi necessário, por isso, mudar para um espaço maior. Assim, pouco tempo depois, abria o emblemático espaço da Cidade da Praia, o Quintal da Música, também no Plateau.

A nova estrutura contempla um palco para divulgação da cultura nacional, nomeadamente da morna, coladeira, batuco, funaná, entre outros géneros de promoção de artistas nacionais.