Colónias de férias: Aprendizagem, diversão e novas experiências durante as férias escolares

As férias são momentos de diversão e aprendizagem. Por isso, todos os anos, logo após o término do ano lectivo, começam as conhecidas colónias de férias, nas quais crianças e jovens têm a oportunidade de aprender mais, num ambiente de brincadeira e diversão. Em vários pontos do país, encontram-se opções para crianças e jovens desfrutarem de actividades que vão da culinária à dança, à música, ao teatro, ao cinema, à fotografia, às línguas e às artes, favorecendo também a criação de novas amizades. As opções são muitas, assim como os preços. Cada espaço tem apostado em actividades diversificadas. Nas entrevistas realizadas com os responsáveis de alguns espaços que promovem colónias de férias, encontrámos programas variados, mas com um objectivo comum: oferecer às crianças e aos jovens momentos de diversão e aprendizagem.

Santiago

Cidade da Praia

KR Eventos

A colónia de férias do KR Eventos teve início no dia 6 deste mês, com cerca de 20 crianças e adolescentes.

Segundo a monitora Isabel Rodrigues, mais do que diversão, o espaço oferece um verdadeiro curso de culinária para crianças e adolescentes, no qual aprenderão a preparar bolos, pizzas, hambúrgueres, sobremesas e muitas outras delícias, sempre com acompanhamento especializado.

Além da culinária, os participantes terão a oportunidade de viver experiências nas áreas das artes e da criatividade, da música e da dança, bem como de participar em actividades na piscina, visitas de estudo e jogos recreativos.

“Temos actividades escolares, arte e cultura, que fazem parte da Bolsa de Acesso à Cultura, e também temos a componente de talentos”, explica.

Isabel Rodrigues explica que existem pacotes semanais, quinzenais e mensais, além da modalidade de um dia, destinada aos adolescentes que pretendam conhecer o espaço antes de permanecerem no KR Eventos por um período mais longo.

Além disso, o espaço dispõe de outras actividades, como visitas turísticas.

A monitora explica que o objectivo é que as crianças que participam nesta colónia de férias adquiram mais conhecimentos e vivam uma experiência criativa e inovadora.

Por isso, apelou aos pais e encarregados de educação para que não deixem os filhos passar as férias apenas ao telemóvel.

“Dêem-lhes a oportunidade de aprender, criar, cozinhar e divertir-se, enquanto desenvolvem talentos para a vida”, aconselha.

Biblioteca Nacional de Cabo Verde

A Biblioteca Nacional de Cabo Verde promove, por estes dias, mais uma edição da Biblioteca de Verão, uma iniciativa do Ministério da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto. A iniciativa decorre até 17 de Julho.

Segundo a BNCV, ao longo destes dias, as crianças terão a oportunidade de participar num programa diversificado de promoção da leitura, actividades lúdicas, oficinas criativas, jogos educativos, momentos de aprendizagem e partilha, num ambiente acolhedor, seguro e inspirador.

“Cada actividade é uma oportunidade para despertar o gosto pela leitura, estimular a imaginação e fortalecer os laços de amizade e aprendizagem entre as nossas crianças e jovens”, aponta.

Por outro lado, a instituição indica que a Biblioteca de Verão reafirma o compromisso com a promoção do livro e da leitura, bem como com o desenvolvimento das competências das novas gerações durante o período das férias escolares.

“A Biblioteca Nacional de Cabo Verde agradece a todos os participantes, monitores, parceiros e famílias por fazerem parte desta jornada, tornando cada momento ainda mais especial”, refere.

Na passada quinta-feira, dia 9, os participantes da Biblioteca de Verão 2026 realizaram uma visita ao Arquivo Nacional de Cabo Verde, onde tiveram a oportunidade de conhecer de perto a importância da preservação da memória documental e do património histórico do país.

“Ao longo da visita, as crianças descobriram como são conservados documentos que testemunham a história de Cabo Verde, compreendendo o papel fundamental dos arquivos na valorização da nossa identidade, cultura e memória colectiva”, indica.

Para a BNCV, momentos como este reforçam a missão da Biblioteca de Verão: proporcionar experiências educativas que despertem a curiosidade, promovam o conhecimento e incentivem a valorização do património nacional.

Lily Kids

Aulas de música tradicional, teatro, arte, culinária, jogos de raquete, primeiros socorros e passeios são algumas das actividades que a Lily Kids realiza na sua colónia de férias, destinada a crianças dos 4 aos 13 anos.

Segundo a directora do espaço, Iliana Fernandes, a colónia de férias possui um programa repleto de diversão, aprendizagem, criatividade, passeios e muitas experiências inesquecíveis para as crianças.

Na Lily Kids, a colónia de férias teve início no dia 29 de Junho e decorrerá até Setembro, incluindo também a preparação para o arranque do novo ano lectivo, com a revisão da matéria do ano anterior.

“Artes e expressão plástica, culinária, teatro infantil, leitura e actividades pedagógicas, aulas de raquete, passeios e visitas especiais. No final das actividades, todas as crianças receberão uma lembrança de participação para guardar esta experiência com carinho”, sublinha.

Iliana Fernandes frisou que um dos objectivos da colónia de férias é ocupar as crianças durante os dois meses em que muitos pais ainda não estão de férias.

“Primeiro, procuramos ocupar as crianças, para que não fiquem em casa sem fazer nada e, ao mesmo tempo, estimular-lhes a mente. Pelo menos neste primeiro mês, temos tido uma boa procura”, refere.

A Lily Kids dispõe de pacotes mensais, semanais e pontuais, caso os pais queiram deixar os filhos no espaço apenas por um dia. Disponibiliza ainda a opção de horário de dia inteiro ou apenas de um período.

A Lily Kids começou a realizar colónias de férias no ano passado, 2025. Esta é, portanto, a segunda edição.

“Acreditamos que a nossa colónia de férias está a ser positiva, a avaliar pela reacção dos pais e das crianças. Está a correr bem, as crianças estão a gostar das actividades e têm demonstrado muito interesse pela história de Cabo Verde”, realça.

Iliana Fernandes explica que a ideia da colónia de férias não é apenas pôr as crianças a brincar, mas também levá-las a recordar as matérias leccionadas na escola.

A responsável explica ainda que existem aulas de música tradicional, nas quais são abordados temas relacionados com a cultura cabo-verdiana, como o vestuário, a escravatura, a figura de Amílcar Cabral e a evolução dos primeiros contactos com a música.

“Algumas aulas terão uma componente pedagógica, ou seja, as crianças brincam e, ao mesmo tempo, despertam o interesse por aprender”, salienta.

Fernandes espera que as crianças saiam da colónia de férias felizes e com memórias para levar para a vida.

“Queremos que, quando começarem o ano lectivo, sintam que passaram férias agradáveis, durante as quais aprenderam, brincaram e adquiriram conhecimentos que poderão recordar quando estiverem na escola”, aponta.

Ribeira Grande de Santiago

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago promove, de 7 deste mês a 7 de Agosto, a colónia de férias “Aprender, Brincar, Descobrir e Crescer Juntos”, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos de idade.

O programa inclui actividades pedagógicas, lúdicas, desportivas e culturais. Esta colónia de férias constitui um espaço ideal para os mais novos fazerem novos amigos, explorarem talentos e viverem dias inesquecíveis num ambiente seguro, acolhedor e cheio de animação.

São Lourenço dos Órgãos

A SplorArti apresenta uma edição da colónia de férias destinada às crianças de São Lourenço dos Órgãos, a convite do Agrupamento I do município e com o apoio da Câmara Municipal. A iniciativa decorrerá na Escola de Pico de Antónia. De participação gratuita, a colónia de férias realizar-se-á diariamente, entre os dias 19 e 29 de Julho, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00.

A directora artística, Soraia Almeida, explica que esta edição propõe um programa educativo e artístico que transforma as férias num espaço de descoberta, imaginação e desenvolvimento pessoal.

“Durante dez dias, dezenas de crianças participarão gratuitamente em actividades de expressão plástica, música, leitura, escrita criativa, jogos pedagógicos e dinâmicas de grupo, num ambiente seguro, inclusivo e estimulante”, indica.

Para Soraia Almeida, esta edição representa mais um passo na consolidação da SplorArti enquanto projecto de intervenção artística e educativa.

“Cada criança transporta um universo criativo que merece ser descoberto. A SplorArti existe precisamente para criar essas oportunidades, aproximando a arte, a imaginação e a comunidade de forma acessível e inspiradora”, garante.

Soraia Almeida sublinha ainda que o convite dirigido pelo director do Agrupamento I de São Lourenço dos Órgãos, Alcino Freire, representa também o reconhecimento do impacto que o projecto tem vindo a produzir junto da comunidade educativa, reforçando a importância das parcerias entre escolas, instituições públicas e agentes culturais na promoção do desenvolvimento infantil.

São Vicente

O Centro Multifuncional Ilimitada tem em andamento mais uma edição da colónia de férias, com o objectivo de manter as crianças activas durante o período de férias.

Segundo Joyce Gomes, dos Serviços Gerais, o centro trabalha na área da inclusão e, por isso, recebe tanto crianças sem necessidades educativas especiais como crianças que as apresentam.

Durante a colónia de férias, o centro realiza passeios e visitas de estudo ao Museu do Mar, bem como a espaços onde existem animais e plantas, permitindo que as crianças estejam em contacto com a natureza.

Além disso, Joyce Gomes acrescenta que o centro proporciona aos participantes actividades como música, dança e aulas de culinária. A colónia de férias teve início no dia 6 deste mês e decorre até ao final de Agosto, recebendo crianças dos 6 aos 11 anos de idade.

“Queremos manter o contacto com as crianças com necessidades educativas especiais e promover a interacção com as restantes crianças”, destaca.

Joyce Gomes afirma que o centro pretende manter as crianças criativas e ocupadas com actividades úteis durante as férias, em vez de permanecerem em casa a brincar com os telemóveis.

“Para manter a inclusão, todas as crianças realizam as mesmas actividades. Não excluímos nenhuma criança da participação em determinadas actividades por causa da sua limitação. Se estamos a brincar com tintas, todos participam; se vamos de passeio, também todos vão”, aponta.

Segundo Joyce Gomes, o centro acolhe crianças provenientes de todas as zonas de São Vicente.

Ilha do Sal

A Câmara Municipal do Sal informa que preparou um programa especial para crianças e jovens dos 7 aos 14 anos, com actividades de aprendizagem, aventura, cultura e cidadania, além de muita actividade física.

“De 6 de Julho a 4 de Setembro, os participantes terão a oportunidade de descobrir os encantos da nossa ilha através de visitas às Salinas de Pedra de Lume, Buracona, Porto da Palmeira, percursos históricos, encontros com pescadores e líderes comunitários, acções ambientais, oficinas culturais e diversas modalidades desportivas”, revela.

Entre as actividades programadas estão a limpeza de praias e as caminhadas ecológicas, oficinas de música e dança tradicional, um concurso de fotografia, jogos tradicionais e recreativos, futsal, andebol, basquetebol, natação, ténis, voleibol, karaté, capoeira, a corrida jovem “Conhecer o Sal” e um festival desportivo.

São Filipe, Fogo

No município de São Filipe, a Câmara Municipal pretende realizar a 2.ª edição da colónia de férias, uma iniciativa dedicada a crianças e jovens dos 6 aos 15 anos, com várias actividades educativas, culturais e recreativas ao longo do mês de Junho.

Durante a colónia de férias, serão realizadas actividades como teatro, dança tradicional, música, pintura, reciclagem, trabalhos manuais, renda e bordado.

Segundo a autarquia, a colónia de férias tem como principal objectivo proporcionar momentos de aprendizagem, criatividade, diversão e convivência saudável, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e artístico das crianças do município.

Santa Catarina do Fogo

No município de Santa Catarina do Fogo, a 1.ª edição da colónia de férias teve início esta segunda-feira, 13 de Julho, na Escola Básica de Cova Figueira, e conta com a participação de mais de 50 crianças.

Promovida pela Câmara Municipal, a iniciativa destina-se a crianças dos 6 aos 12 anos de idade e decorre até ao dia 3 de Agosto, sob o lema “Ser criança é viver a magia de cada instante com um sorriso no rosto”.

Segundo a autarquia, esta colónia de férias visa proporcionar às crianças momentos de aprendizagem, convívio e diversão durante o período das férias escolares.

O programa inclui diversas actividades, nomeadamente aulas de artes, inglês e francês, música e dança tradicional, actividades desportivas, piqueniques educativos, visitas de estudo e trabalhos de renda, entre outras iniciativas.

A Câmara Municipal assegurou que, com esta colónia de férias, está a reforçar o seu compromisso com a promoção de actividades destinadas às crianças e jovens do município, contribuindo para o seu crescimento integral através de experiências educativas e recreativas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1285 de 15 de Julho de 2026.