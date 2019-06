​BCV põe em circulação moeda comemorativa dos I Jogos Africanos de Praia – Sal 2019

O Banco de Cabo Verde (BCV) coloca em circulação, a partir do dia 14 de Junho, uma moeda comemorativa de 200 escudos, alusiva aos Jogos Africanos de Praia – Sal 2019, anunciou a instituição.

Em comunicado, o banco central refere que o evento desportivo internacional representa um marco histórico para Cabo Verde e para o desporto africano, constituindo, por um lado, uma oportunidade para promover a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente no continente.

Por outro lado, diz, os primeiros Jogos Africanos de Praia vão promover o turismo como pilar central da economia cabo-verdiana e a ilha do Sal como um destino turístico de excelência, uma plataforma internacional de transportes aéreos, assim como um centro comercial e internacional de negócios.

Cunhada em cuproníquel, com acabamento normal e em prata, com acabamento especial do tipo “prova numismática” (proof), a moeda “Jogos Africanos de Praia – Sal 2019” possui como motivação figurativa, tanto no anverso como no reverso, composições que pretendem espelhar o desejo de unir os jovens dos países africanos na luta em prol do desenvolvimento integrado do Continente, bem como a inovação e inclusão social através do desporto.

No anverso da moeda destaca-se a representação da modalidade de natação, onde se ressaltam a postura de um nadador e as ondas do mar, bem como o valor facial da moeda de 200 escudos, circundado pela designação “República de Cabo Verde” e, ainda, os ELOS, as PALMAS e as DEZ ESTRELAS das Armas da República.

O reverso, realça o BCV, ostenta uma composição resultante da combinação do logótipo do evento e o respectivo lema “Um Novo Horizonte” circundado com a designação “Jogos Africanos de Praia – Sal 2019”, as cinco estrelas das Armas da República e a representação de um conjunto de modalidades desportivas.

O Banco de cabo Verde informa que a distribuição da moeda ao público será efectuada por intermédio das instituições de crédito, podendo ser ainda adquirida no Banco de Cabo Verde ou nos agentes numismáticos.