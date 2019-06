Cabo Verde conquista terceira medalha de ouro

O basquetebolista internacional cabo-verdiano Anderson Correia conquistou medalha de ouro, ao vencer o concurso de afundanços, nestes I Jogos Africanos de Praia que acontece na ilha do Sal.

Anderson Correia, 21 anos, jogador da equipa crioula de basket 3×3, foi o vencedor de concurso de afundanços com 148 pontos, o maliano Benke Diarouma ganhou a medalha de prata com 123 pontos ao passo que a medalha de bronze foi conquistada por Traore Aboubadae, da Costa de Marfim, também com 123 pontos.

O seleccionador nacional de basquetebol Emanuel “Mané” Trovoada destacou a Inforpress a importância da conquista desta medalha de ouro na disciplina de afundanços nas vésperas dos jogos de acesso da final da selecção nacional frente ao Mali.

Neste jogo da meia-final esta manhã, Cabo Verde perdeu com o Mali por 16-12 pelo que vai disputar a medalha de bronze com a equipa vencida do Costa do Marfim x Argélia.

Cabo Verde já soma dez medalhas, das quais três de ouro (futebol freestyle rotinas, futebol feminino e basket 3×3 em afundanços) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e cinco de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto e kiteboarding.