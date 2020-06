Época futebolística anulada no Fogo

​A época futebolística 2019/20 na região desportiva da ilha do Fogo foi anulada por falta de condições para a sua retoma e conclusão, em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A decisão foi tomada na manhã de hoje, pela maioria dos cubes do primeiro e segundo escalões, filiados na Associação Regional de Futebol, reunidos em assembleia-geral extraordinária convocada.

O presidente da associação, Pedro Fernandes Pires, disse à Inforpress que das 22 equipas - dez do primeiro escalão e 12 do segundo - 17 marcaram presença, 14 das quais equipas exerceram o seu direito de voto.

Equipas como a Académica do Fogo, que liderava o campeonato regional da primeira divisão, e quatro equipas do segundo escalão - Atlântico, Juventus de Curral Grande, Pavense e Grito Povo - tinham anteriormente manifestado a sua vontade em concluir as competições.