Selecção de Cabo Verde cancela treino desta quinta-feira

O treino da selecção cabo-verdiana de futebol previsto para quinta-feira, 31, assim como a respectiva conferência de imprensa foram cancelados pela Federação Cabo-verdiana de Futebol que prometeu “emitir nas próximas horas um comunicado sobre o cancelamento”.

Ao quarto dia dos trabalhos de concentração no Estádio da Várzea, com vista à sua participação no 33º Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, a selecção de Cabo Verde comunicou que o estágio na capital irá prolongar-se até aos primeiros dias de Janeiro, já que a Federação de Futebol do Reino de Marrocos cancelou o jogo de preparação inicialmente previsto para esta sexta-feira.

O amistoso, de acordo com a FCF, foi cancelado por razões sanitárias, alegando que alguns dos seus jogadores testaram positivo ao covid-19, razão pela qual Cabo Verde continua a preparar-se na Várzea até à partida para os Camarões.

Da turma nacional sabe-se, entretanto, que o futebolista internacional cabo-verdiano Yanick Stopira, um dos eleitos para a Operação CAN’2021, testou positivo à covid-19 pelo que, desde terça-feira, encontra-se em isolamento, “não apresentando quaisquer sintomas”.

No início dos trabalhos da “Operação Camarões”, prevista para 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro, o seleccionador Bubista trabalhou com 17 dos 26 convocados, já que espera contar com o plantel completo só a 05 de Janeiro, a quatro dias do embate de Cabo Verde ante a Etiópia.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, prova que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, da Burkina Faso e dos anfitriões dos Camarões.