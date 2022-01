Vozinha, Marco Soares e Lisandro Semedo já estão nos Camarões

Os futebolistas Vozinha, Marco Soares e Lisandro Semedo e o analista Pedro Ramos, que estavam retidos em Cabo Verde depois de terem testado positivo para a COVID-19, já se encontram nos Camarões, onde se juntaram na noite de domingo à equipa depois da vitória sobre a Etiópia.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol estes jogadores foram submetidos a testes de despistagem à covid-19, pelo que seguiram viagem com resultados negativos.

Esta segunda-feira, o defesa central Ponck e o avançado Willis Furtado acusaram negativo, pelo que já têm viagem agendada para esta quarta-feira com destino a Yaoundé, onde está concentrada a selecção cabo-verdiana na 33ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Já o seleccionador principal, Pedro Brito “Bubista”, ainda de acordo com a fonte, voltou a acusar positivo à covid-19, no teste de despistagem, pelo que permanece na Cidade da Praia, a aguardar pelo resultado negativo, condição exigida para poder viajar.

A selecção de Cabo Verde estreou-se no Grupo A do CAN’2021 no domingo com uma vitória 1-0 sobre a Etiópia, sob a liderança do técnico adjunto Humberto Bettencourt, e volta a competir esta quinta-feira, 13, desta feita ante o Burquina Faso, em partida referente à segunda jornada do Grupo A.

Cumprida a primeira jornada, os anfitriões dos Camarões e Cabo Verde partilham o primeiro lugar com três pontos, frutos da vitória sobre o Burkina Faso (2-1) e a Etiópia (1-0), respectivamente.

Para a segunda jornada, Cabo Verde enfrenta Burkina Faso, na quinta-feira às 18h00, ao passo que os Camarões defrontam a Etiópia no mesmo dia, mas às 15h00.