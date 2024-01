Andebol/CAN’2024: Selecção de Cabo Verde instalada em hotel em obras na sua chegada ao Egipto

A comitiva da selecção cabo-verdiana de andebol sénior masculina foi instalada num hotel “em obras e sem as mínimas condições de alojamento”, na sua chegada ao Egipto, para participar na 24ª edição do Campeonato Africano das Nações, CAN’2024.

De acordo com as informações avançadas pela Rádio de Cabo Verde (RCV), depois de uma longa viagem, os jogadores, à chegada ao hotel, tinham à sua espera “quartos mofos e com camas e lençóis sem higiene” e com parte do edifício em obras.

Perante essa situação, conta o repórter da RCV enviado ao Cairo, a comitiva cabo-verdiana decidiu abandonar os quartos e desde então toda a caravana permanece no hall do hotel.

O chefe da delegação cabo-verdiana, Alberto Correia e Silva, disse à RCV que não esperava encontrar essa situação devido à experiência do Egipto em realizar eventos internacionais.

“Para o nosso espanto, deparamos com péssimas condições de maneira que não aceitamos isto porque não somos qualquer selecção. Não é arrogância da nossa parte, mas exigimos o mínimo que uma selecção deve ter neste tipo de competição”, contou.

Avançou, entretanto, que já foi exigida à organização da prova uma solução para o problema, garantindo que Cabo Verde não vai aceitar esta situação e que caso ela não seja resolvida não irá participar na prova.

“Mas temos esperança que encontre com uma solução, pelo menos que nos ofereçam as condições mínimas para participar, de modo a cumprirmos o nosso objectivo, que é estar entre os cinco, ou mesmo vencer a competição, e ir ao Mundial”, apontou Alberto Correia e Silva, considerado que com esta situação a equipa está a perder o foco.

A equipa técnica conta com 19 jogadores à sua disposição para “atacar” a prova maior do continente africano a nível da modalidade, mas o experiente defesa internacional cabo-verdiano Gualter Furtado continua entregue ao departamento clínico, face a uma lesão contraída nos últimos treinos em solo português.

Cabo Verde, vice-campeã de África, estreia-se na quarta-feira, 17, pelas 11:00, no Grupo A, ante o Ruanda, para dois dias depois, 19, defrontar a congénere da Zâmbia, estando o terceiro e último jogo da fase do Grupo frente a seu similar da RD Congo, marcado para 21 de Janeiro.

À luz do regulamento da Confederação Africana de Andebol, CAH, os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase.

Constituição dos Grupos

A: Cabo Verde, RD Congo, Zâmbia e Ruanda

B: Egipto (campeã de África em título), Guiné Conacri, Camarões e Congo

C: Marrocos, Argélia, Gabão e Líbia

D: Tunísia, Angola, Nigéria e Quénia