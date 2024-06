Futebol: Stopira despede-se da selecção de Cabo Verde

O futebolista internacional cabo-verdiano Ianique “Stopira” disse adeus à selecção de futebol após 16 anos, anunciou a Federação cabo-verdiana de Futebol (FCF) que agradece o jogador pela dedicação pelo amor à camisola que vestiu “com orgulho”.

Ianique dos Santos Tavares “Stopira”, segundo escreveu a FCF, nasceu na cidade da Praia a 20 de Maio de 1988 e foi nesta cidade que começou a jogar à bola, passando pelo regional de Santiago Sul em clubes como Boavista e Sporting da Praia, começou nas camadas jovens da selecção tendo inclusive participado nos Jogos da Lusofonia.

A sua estreia na selecção foi em 2008 frente às Maurícias e desde então somou 62 jogos com a camisola dos Tubarões Azuis, sendo até ao momento o quarto com mais internacionalizações, tendo apontado três golos, sendo o primeiro em 2018 frente à Tanzânia, no Estádio Nacional.

A presença no CAN em 2015, 2021 e 2023 foi o seu momento alto da carreira internacional.

A nível de clubes estrangeiros, o defesa passou pelos emblemas portugueses de Santa Clara e Feirense e uma curta passagem pelos espanhóis do Desportivo.

Em 2012 mudou-se para a Hungria e por lá ficou até 2023 jogando apenas no Videoton, que mudou o nome para MOL Fehérvár FC. Actualmente joga no Boavista da Praia, clube com o qual sagrou-se campeão regional de Santiago Sul da presente temporada, pelo que se encontra na luta pelo título de campeão de Cabo Verde.