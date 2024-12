CAN’2024/Andebol: Selecção de Cabo Verde defronta hoje Uganda para as meias-finais da Taça Presidente

A selecção cabo-verdiana de andebol sénior feminina joga hoje com a sua congénere da Uganda na RD Congo para as meias-finais da Taça Presidente, prova dedicada às equipas eliminadas da fase de grupos do CAN’2024.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), o jogo realiza-se às 14:00 locais (12:00 em Cabo Verde) no Martyrs Stadium Gimnasium 2. A outra semifinal, que também decorre esta manhã, vai ser disputada entre as selecções nacionais do Quénia e da Guiné Conacri. Cabo Verde, eliminada da luta pelo pódio, informou a FCA, concentra-se agora na disputa da Taça Presidente, um título que já conquistou em 2021 nos Camarões, “mantendo viva a ambição de trazer mais um troféu para casa”.

