Cabo Verde confirmado no Grupo B do Mundial de Andebol 2027 na Alemanha

A Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) assegurou hoje que a Selecção Nacional integra oficialmente o Grupo B de Andebol 2027, na Alemanha, mantendo ambição de ultrapassar a fase inicial da competição.

Em declarações à Inforpress, a presidente da FCA, Ângela Almeida, confirmou a oficialização do sorteio realizado no dia 10 de Junho, esclarecendo que falta apenas definir o calendário de jogos, com horários e datas ainda por divulgar.

“Já é oficial, sim, porque o sorteio foi no dia 10 de Junho e já estamos no grupo definitivo. Só falta confirmar o calendário”, disse.

O grupo B coloca a Selecção Nacional frente ao Egipto, Itália e Arábia Saudita, adversários considerados exigentes, mas encarados com ambição pela estrutura federativa.

“Está ao nosso alcance. O Egipto é o mais forte, o potencial de África, mas está ao nosso alcance”, acentuou.

A dirigente mostrou confiante na capacidade competitiva da equipa e reforçou o objectivo de ultrapassar a fase de grupos, apontando ainda para a melhoria do ranking mundial.

Ângela Almeida avançou ainda que a preparação da selecção já está em curso, tendo a equipa concluído uma primeira etapa do plano de preparação e agendado um estágio em Cabo Verde entre Setembro e Outubro e uma preparação internacional na Europa, em Janeiro antes da competição.

Quanto à composição final do grupo e possíveis ajustes na equipa técnica ou convocatória, aquela responsável afirmou que o processo ainda está em análise e que há vários atletas da diáspora a demonstrar interesse em representar Cabo Verde.

Revelou ainda que está a ser preparado uma pré-convocatória com cerca de 35 atletas, antes da selecção final para o Mundial.

O mundial de Andebol 2027 será disputado na Alemanha, reunindo as principais selecções da modalidade.