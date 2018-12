PIB cresceu 5% no terceiro trimestre

Comparando com o terceiro trimestre de 2017, o PIB nacional cresceu 5% entre Julho e Setembro deste ano.

"O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou, em termos homólogos, 5,0% em volume no 3º trimestre de 2018" anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. "Esta evolução resultou do maior contributo das despesas do consumo final e do Investimento. A aceleração do consumo final resulta, principalmente do aumento das despesas do consumo Privado", explica o comunicado do INE.

Apesar deste aumento, quando se faz a comparação com o segundo trimestre de 2018 nota-se um ligeiro abrandamento da economia nacional, uma vez que, conforme revela o INE, entre Abril e Junho deste ano o crescimento foi 0,9 pontos percentuais mais elevado.

"O Consumo Final registou uma variação homóloga positiva de 4,7% no 3º trimestre de 2018 (4,2% no trimestre anterior). O Consumo Privado aumentou 5,8%, em termos reais no 3º trimestre de 2018, o que traduziu numa aceleração face à variação de 0,3% registada no 2º trimestre. O Consumo Público apresentou uma taxa de variação homóloga de 0,4% (variação 21,2% no trimestre anterior)", diz o relatório publicado pelo INE.

Também o investimento teve uma contribuição positiva para o crescimento do PIB ao registar uma variação homóloga positiva, de 8,1% em volume no 3º trimestre de 2018, mais 5% que no segundo trimestre deste ano.

Por último, destaque para o crescimento tanto das exportações como das importações. Explica o INE que no período entre Julho e Setembro deste ano "as Exportações de Bens e Serviços em volume registaram uma variação homóloga de 9,2% (27,7% no trimestre anterior)" enquanto as "Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, aumentaram 9,7% (16,7% no 2º Trimestre de 2018)".