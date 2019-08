Activos bancários crescem 3,2%

Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Cabo Verde aponta para um crescimento do números de depósitos nos bancos nacionais e para um crescimento da economia de 5,1% em 2018.

Segundo o Banco de Cabo Verde (BCV) o crescimento de 5,1% em 2018 está relacionado com o contexto externo que “continuou, em 2018, a beneficiar a procura dirigida à economia nacional, os investimentos no país e a economia nacional”.

Desta forma, adianta o BCV, a conjuntura “favoreceu a actividade financeira nacional, em particular a bancária, que em 2018 registou um conjunto de desenvolvimentos positivos” como a “evolução positiva do activo dos bancos, que registou um crescimento de 3,2 por cento, financiado, em grande parte, pelo aumento dos depósitos em 4,3 por cento” ou a diminuição do crédito mal parado em 3,3%.

No entanto, apesar da existência de sinais favoráveis, o BCV deixa, no documento enviado à comunicação social, alguns “desenvolvimentos menos favoráveis”.

Diz o banco central que a “desaceleração, pelo segundo ano consecutivo, do crescimento do funding do sistema bancário nacional” reflectiu-se no “menor ritmo de constituição de depósitos e, em menor medida, a redução do financiamento das actividades bancárias através do recurso a instituições de crédito e a obrigações subordinadas”