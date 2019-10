Mindelo acolhe Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento

O pavilhão da FIC em São Vicente acolhe, de 13 a 14 de Dezembro, a 1ª edição da Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento. Promovida pela Facetur, a feira pretende ser uma “montra” para as Micro e Pequenas Empresas que têm dificuldades em participar nas grandes feiras de negócios realizadas no país.

Em conferência de imprensa, realizada hoje no Mindelo, Sara Lopes, da Facetur, promotora do evento, afirma que a feira tem como alvo os sectores considerados emergentes e estratégicos para o país.

“Como por exemplo o agro-negócio, a economia digital, o turismo, a energias renováveis, inovação e tecnologias, e a indústria ligeira. A feira representa uma oportunidade singular para os expositores divulgarem os seus produtos e projectos futuros”, aponta.

A programação da feira, segundo a organização, é diversificada, com exposição/venda, jornadas técnicas e encontros B2B.

“O evento comporta uma programação diferenciada com encontros bilaterais de negócios e jornadas técnicas. O carácter genérico da feira significa que está a aberto a acolher diversas áreas de actividades ou negócios, mas é propósito da Facetur estimular a participação de sectores emergentes e estratégicos para Cabo Verde”.

Segundo Sara Lopes, o dossier convite para participação no evento deverá ser entregue, o mais tardar, na próxima semana. A organização prevê a participação de cerca de 50 expositores, de todas as ilhas do Barlavento.

A Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento será anual e rotativa entre as ilhas. Depois de São Vicente, será a vez da ilha de Santo Antão receber o evento, no próximo ano.