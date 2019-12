A ilha de São Vicente acolhe nos dias 13 e 14 deste mês a primeira Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento. O evento empresarial, a realizar-se nas instalações da FIC, na Laginha, é promovido pela Facetur.

Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento abre portas sexta-feira no Mindelo

Participam empresas ligadas ao agronegócio, saúde, indústria, comércio, artesanato, turismo, ensino superior, formação profissional e energias renováveis. Em conferência de imprensa proferida hoje, no Mindelo, a coordenadora geral do evento, Sara Lopes, explicou que a ideia é promover e criar oportunidades de negócio.

“Este evento nasceu com o propósito de criar oportunidades de promoção dos produtos, serviços e projectos desenvolvidos por empresas de pequeno porte, startup’s e empresas emergentes. Mas principalmente com o intuito de dar uma oportunidade digna e de qualidade, fomentar a competitividade e o estímulo ao empreendedorismo, e a exposição da capacidade produtiva nacional”, explica.

A feira conta com a participação de empresas das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, que esgotaram a área reservada de 65 stands. A organização optou por não revelar o número de empresas prevista para a primeira edição do certame. Sal e Boa Vista não conseguiram participar, alegadamente devido a imprevisibilidade dos transportes e custo de deslocação.

“Como podem imaginar, estamos a trabalhar com um público-alvo financeiramente frágil, e como seria difícil trazer uma microempresa da ilha da Boa Vista para uma feira em São Vicente. Estou a falar do custo de deslocação e da imprevisibilidade dos transportes. Não foi por falta de interesse”, diz.

A Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento será anual e rotativa entre as ilhas. O evento, sob o lema “Pequenas hoje, grande amanhã” abre portas sexta-feira, no horário entre às 5 às 10 da noite.

Antes, na quinta-feira, 12, a organização realiza uma conferência, na Universidade do Mindelo, onde serão abordadas temáticas de interesse empresarial, reflectindo sobre a sustentabilidade do sector empresarial em Cabo Verde, e reforçar a atenção das autoridades para as dificuldades e especificidades das empresas de pequena dimensão.